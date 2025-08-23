विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: 'मेरा नाम बदल देना, अगर इस टीम में बदलाव न हुआ तो...', शोएब अख्तर के बयान से मची खलबली

Shoaib Akhtar's take on non inclusion of Babar Azam: पाकिस्तान की टीम एशिया कप के पहले त्रिकोणीय सीरीज भी खेलनी है. जो टीम त्रिकोणीय सीरीज के लिए चुनी गई है वही टीम एशिया कप भी खेलेगी. ऐसे में अख्तर ने बड़ा बयान दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
Asia Cup 2025: 'मेरा नाम बदल देना, अगर इस टीम में बदलाव न हुआ तो...', शोएब अख्तर के बयान से मची खलबली
Shoaib Akhtar on non inclusion of Babar Azam in Pakistan Team
  • पाकिस्तान की एशिया कप 2025 टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया गया है.
  • शोएब अख्तर ने माना है कि त्रिकोणीय सीरीज के बाद पाकिस्तान टीम में बदलाव जरूर होगा.
  • अख्तर ने कहा कि वर्तमान टीम 130 रन भी बनाने में सक्षम नहीं है और टीम में सुधार होगा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shoaib Akhtar on Pakistan Squad for Asia Cup 2025:  एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए पाकिस्तान टीम (Shoaib Akhtar on Pakistan Asia Cup Squad) का ऐलान हो गया है. पाकिस्तान की टीम में दिग्गज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है जिसको लेकर अब शोएब अख्तर का रिएक्शन सामने आया है. अख्तर ने सीधे तौर पर माना है कि आने वाले समय में पाकिस्तान टीम में बदलाव होगा और दोनों खिलाड़ियों की एंट्री फिर से पाकिस्तान के एशिया कप की टीम में होगी.

पाकिस्तान के टीवी शो पर बात करते हुए अख्तर ने इस बारे में रिएक्ट किया है.  पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा, "क्या यह एशिया कप के लिए फाइनल टीम है. मैं नहीं मानता, शर्त लगा लें, ये टीम बदल जाएगी. एशिया कप के आगाज से पहले पाकिस्तान टीम में बदलाव होगा. जो टीमें अभी चुनी गई है वह टीम 130 रन भी नहीं बना सकती है. मैं जानता हूं कि टीम में बदलाव होगा."

बता दें कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप के पहले त्रिकोणीय सीरीज भी खेलनी है. जो टीम त्रिकोणीय सीरीज के लिए चुनी गई है वही टीम एशिया कप भी खेलेगी. ऐसे में अख्तर ने कहा ' शर्त लगा लो, ये टीम बदल जाएगी. टी-20 फॉर्मेट में है एशिया कप, 130 रन बनाकर दिखा दो ..मैं मान जाउंगा, पाकिस्तान को त्रिकोणीय सीरीज में भी हार मिलने वाली है. देखिएगा, त्रिकोणीय सीरीज के बाद टीम में बदलाव होगी. मेरे नाम बदल देना अगर त्रिकोणीय सीरीज के बाद पाकिस्तान के टीम में बदलाव न हुआ तो."

दरअसल, एशिया कप  का आगाज 7 सितंबर से होना है. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सितंबर को दुबई में होगा. इस  मैच को लेकर फैन्स के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है .

एशिया कप  शेड्यूल

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान
ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग

एशिया कप 2025 के मैचों का पूरा शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग
10 सितंबर: भारत बनाम यूएई
11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग
12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान
13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका
14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान (IND vs PAK Match in Asia Cup 2025)
15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग
15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान
16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान
17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई
18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान
19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर फोर का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2
21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)
23 सितंबर, ए2 Vs बी1
24 सितंबर, ए1 Vs बी2
25 सितंबर, ए2 Vs बी2
26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल 

एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी, सुफ‍ियान मुकीम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shoaib Akhtar, Cricket, Asia Cup 2025, India, Pakistan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com