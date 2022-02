High Blood Pressure रहता है तो दिन में इतनी बार पिएं ये एक चीज, तुरंत मिलेगा फायदा, दिल के लिए भी है फायदेमंद

How To Control Blood Pressure: झट से कंट्रोल करना चाहते हैं रक्तचाप तो इन 9 सबसे आसान और कारगर तरीकों को अपनाएं

हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब धमनियों में ब्लड का फ्लो लगातार तेज होता है और इस पर दबाव पड़ता है. अंत में, यह लोच में कमी की ओर जाता है. हाई ब्लड प्रेशर हृदय में ऑक्सीजन और रक्त के नियमित प्रवाह को अवरुद्ध करता है. इससे दिल की बीमारियां होती हैं. हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोगों के प्रमुख कारणों में से एक है.

हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काली चाय | Black Tea For High Blood Pressure In Hindi

अध्ययनों के अनुसार, दिन में तीन कप ब्लैक टी का सेवन ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है. यह हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए भी प्रभावी है. इससे दिल की बीमारियों से भी बचाव होता है. इसमें फ्लेवोनोइड्स होते हैं जो दिल की समस्याओं के जोखिम को रोकने में मदद करते हैं और धमनियों में रक्त को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने में मदद करते हैं. फ्लेवोनोइड्स सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं. सूजन आमतौर पर खराब हृदय स्वास्थ्य की ओर ले जाती है.

आपको डेली कितनी ब्लैक टी का सेवन करना चाहिए? | How Much Black Tea Should You Consume Daily?

अध्ययनों से पता चला है कि कैसे काली चाय का दिन में तीन बार सेवन हाई ब्लड प्रेशर को कम करने और हृदय की अन्य स्थितियों को रोकने में मदद करता है. हालांकि, किसी भी चीज की अधिकता सेहत के लिए हानिकारक होती है. ब्लैक टी के बहुत अधिक सेवन से अनिद्रा हो सकती है क्योंकि ब्लैक टी में कैफीन मौजूद होता है. कैफीन तंत्रिका तंत्र को ट्रिगर कर सकता है जिससे चिंता, सिरदर्द और चक्कर आ सकते हैं. इसलिए, आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप काली चाय के सेवन के साथ अति नहीं कर रहे हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.