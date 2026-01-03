'असफल होने के बावजूद कपिल देव खेलते रहे', गिल को टी-20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर करने पर आगबबूला हुए योगराज सिंह

Yograj Singh on Shubman Gill: युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह एक बार फिर गुस्से में हैं. इस बार योगराज सिंह ने शुभमन गिल को टी-20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने पर अपनी राय दी है और साथ ही कपिल देव का उदाहरण देखकर चयनकर्ताओं को फटकार लगाई है. योगराज सिंह का मानना है कि गिल एक क्लास खिलाड़ी हैं और उसे इस बड़े टूर्नामेंट से बाहर करना बिल्कुल गलत है. बता दें कि योगराज सिंह अपने बयान के लिए जाने जाते हैं. अब उन्होंने गिल के टी-20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने पर बड़ा बयान दिया है.

योगराज ने रवि बिष्ट को एक यूट्यूब शो में बताया, "शुभमन गिल वाइस-कैप्टन थे, उन्हें टीम से बाहर करने की क्या वजह है? सिर्फ इसलिए कि वह 4-5 पारियों में फेल हो गए? भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने 100 मौकों में से मुश्किल से 10 मैचों में ही अच्छा प्रदर्शन किया है."

इसके अलावा योगराज सिंह ने कपिल देव का उदाहरण देते हुए कहा, "मैं आपको 'महान' कपिल देव का एक उदाहरण देता हूं, जब हम बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में पाकिस्तान दौरे पर गए थे, तो कपिल देव बल्ले और गेंद दोनों से फेल होने के बावजूद मैच खेलते रहे. इसके बाद भी बिशन सिंह बेदी फिर भी उन्हें इंग्लैंड के अगले दौरे पर ले गए."

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और युवराज सिंह के पिता योगराज ने कहा कि, आपको खिलाड़ियों के टैलेंट पर भरोसा होना चाहिए बल्कि खिलाड़ी के फॉर्म पर, "बिशन सिंह बेदी ने इंग्लैंड दौरे पर अपनी कप्तानी के दौरान महान ऑलराउंडर का साथ दिया था, भले ही कपिल बल्ले और गेंद दोनों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने टीम के लिए उनके कुल महत्व को समझा था. ऐसा ही यहां गिल के साथ होना चाहिए था. यह फैसला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है."