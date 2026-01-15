विज्ञापन
भीगे चने को डाइट में कैसे शामिल करें, इसके फायदे और तासीर? यहां जानिए सारे जवाब

Bheege Chane Ke Fayde: बिना देरी किए जानते हैं भीगे चने को डाइट में कैसे शामिल करना चाहिए, इसकी तासीर कैसी है और इसके बड़े फायदे क्या हैं?

भीगे चने को डाइट में कैसे शामिल करें, इसके फायदे और तासीर? यहां जानिए सारे जवाब
चने को भिगोकर कैसे खाएं?

Bheege Chane Ke Fayde: चाहे सफेद हो या काले अगर आप चने को भिगोकर खाते हैं तो शरीर को दोगुने लाभ मिल सकते हैं. भीगे चने में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं, जो बच्चों से लेकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों सभी के लिए फायदेमंद हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं भीगे चने को डाइट में कैसे शामिल करना चाहिए, इसकी तासीर कैसी है और इसके बड़े फायदे क्या हैं?

भीगे चने को डाइट में कैसे शामिल करें?

रात में सोने से पहले एक मुट्ठी चने को पानी में भिगोकर रख दें, फिर अगली सुबह खाली पेट अच्छी तरह चबाकर खाएं. आप चाहें, तो इसे पोहा, सलाद या उपमा में मिलाकर भी खा सकते हैं.  यह एक बेहतरीन स्नैक की तरह काम कर सकता है.

भीगे चने खाने से क्या फायदा होता है?

एनर्जी: भीगा चना प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है. अगर आप सुबह खाली पेट इसे खाते हैं, तो शरीर को दिनभर एनर्जेटिक रख सकते हैं. यह ऑफिस जाने वाले लोगों, छात्रों और खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.

वजन: भीगे चने में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पेट को लंबे समय तजक भरा रखकर ओवरईटिंग से बचाती है और वजन को कंट्रोल करने में मदद करती है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भीगे चने खाना लाभदायक साबित हो सकता है.

पाचन: भीगे चने में पाया जाने वाला फाइबर पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है, जो लोग कब्ज की दिक्कत से राहत पाना चाहते हैं, वे भीगे चने को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

खून की कमी: भीगे चने में आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है. नियमित सेवन से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बेहतर हो सकता है.

चने की तासीर कैसी होती है?

चने की तासीर गर्म होती है. सर्दियों के मौसम में इसका सेवन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

