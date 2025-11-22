विज्ञापन
30 दिनों तक सुबह खाली पेट खा लीजिए भीगे हुए अनाज, उसके बाद जो होगा मचा देगा बवाल

Soaked Sprouts Benefits: स्प्राउटेड अनाज शरीर में धीरे-धीरे टूटते हैं और धीमी गति से ग्लूकोज जारी करते हैं. जिससे ब्लड शुगर लेवल का अचानक बढ़ना कम हो जाता है. आइए जानते हैं हर रोज भीगे अनाज खाने के फायदे.

Soaked Sprouts Benefits: हम में से अमूमन लोग अनाज खाते हैं, ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है. अनाज को भिगोकर उनके स्प्राउट्स कर के खाना बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे बहुत फायदा होता है. जब अनाज को स्प्राउट किया हो तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाता है. चलिए जानते हैं अंकुरित अनाज खाने के फायदों के बारे में. और जानेंगे इनको अंकुरित करने और खाने के तरीकों के बारे में. 

अंकुरित अनाज खाने के फायदे 

अंकुरित अनाज खाने के तीन मुख्य फायदे हैं. पहला कि स्प्राउटेड अनाज पौष्टिक होता है. स्प्राउटिंग प्रोसेस अनाज में एंजाइम को एक्टिवेट करती है. दूसरा स्प्राउट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी नरम होता है यानी पचने में काफी हल्का हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्प्राउटेड होने से ग्लूटेन और फाइट एसिड इन जैसे कठिन कंपोनेंट्स को आसानी से तोड़ने में मदद मिलती है. और तीसरा यह आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि स्प्राउटेड अनाज शरीर में धीरे-धीरे टूटते हैं और धीमी गति से ग्लूकोज जारी करते हैं. जिससे ब्लड शुगर लेवल का अचानक बढ़ना कम हो जाता है. 

कैसे भिगोएं अनाज

आइए जानते हैं कि घर पर अनाज को कैसे स्प्राउट करें. स्प्राउटेड अनाज की प्रोसेस बहुत सरल है. आपको जो भी अनाज लेने हैं उनको एक बर्तन मे लें और सभी को अच्छी तरह से धो लें और फिर उन्हें 6 से 12 घंटों तक के लिए भिगो दें. अगर आप रात भर इनको भीगा रहने दें बहुत ही अच्छा है और उन्हें पानी से निकालकर एक साफ सुथरे कपड़े पर रख दें. रात भर में ये अनाज अंकुरित हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं. एक बार जब अनाज स्प्राउट हो जाता है तो ये जो प्रोसेस है यह प्रकृति की शक्ति दर्शाती है. 

हालांकि सुरक्षित स्प्राउटिंग मेथड का पालन करना जरूरी है. जैसे कि अनाज को अच्छे से धोना स्प्राउटिंग प्रक्रिया के दौरान उन्हें साफ और सूखा रखना. इसके बाद उन्हें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना. 

किसे नहीं खाना चाहिए

अंकुरित होने से अनाज में ग्लूटेन खत्म नहीं होता, इसीलिए ग्लूटेनइनटोलरेंट लोगों को अनाज खाने से बचना चाहिए. जिन्हें ऐसी तकलीफ नहीं है वो लोग स्प्राउटेड अनाज रोज खा सकते हैं.

कैसे करें सेवन 

आप स्प्राउटेड अनाज को सैलेड में डालकर खा ले, उन्हें चपाती के आटे में मिलाकर उसकी रोटियां बनाकर खा सकते हैं, उन्हें स्मूदी में डाल सकते हैं या उनके साथ बेक भी कर सकते हैं. ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो. 

स्प्राउटेड वीट पॉरिज की रेसिपी 

स्प्राउटेड वीट पॉरिज खाने में बेहद शानदार लगता है और ये चीज आप नाश्ते में जरूर खा सकते हैं. इसके लिए एक कप स्प्राउटेड ग्रेन लीजिए दो कप पानी, आधा छोटा चम्मच नमक, एक चौथाई छोटा चम्मच दालचीनी, एक चौथाई छोटा चम्मच जायफल, थोड़े बादाम और अखरोट थोड़ी सी किशमिश और खजूर और एक बड़ा चम्मच शहद चाहिए. इसे बनाने के लिए एक पैन में स्प्राउटेड वीट ग्रेन, पानी, नमक, दालचीनी और जायफल डालें. इस मिश्रण को 25 से 30 मिनट पकने दें या तब तक जब तक स्प्राउटेड ग्रेन के टुकड़े नरम नहीं हो जाते. ध्यान रहे यह मिश्रण गाढ़ा हो जाना चाहिए इसमें कटे हुए नट्स और ड्राई फ्रूट्स डाले और मिठास के लिए थोड़ा शहद डालें. ये वीट पॉरिज आप रोज खा सके तो अच्छा ही है. कम से कम हफ्ते में तीन बार तो खाना ही चाहिए इससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो और कहीं नहीं मिलेंगे तो फिर अच्छा खाएं घर का खाए और हेल्दी रहें.

