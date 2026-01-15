भारी झुमके पहनने से कानों में होता है दर्द? इन टिप्स से स्टाइल रहेगा बरकरार और दर्द होगा दूर

How To Wear Heavy Earrings Without Pain: वो कहते हैं न फैशन के साथ कभी-कभी दर्द भी आता है. भारी-भारी झुमके दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं, पहनने में उतने ही भारी, जो कई बार कानों में दर्द, खिंचाव, लालिमा और जलन का कारण बन जाते हैं. कई लोगों में तो झुमके उतारने के बाद भी घंटों-घंटों तक दर्द बना रहता है, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए कुछ ऐसी आसान टिप्स लेकर आए हैं जिनका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो इस दर्द से राहत पाई जा सकती है. तो चलिए जानते हैं कौनसी हैं वो जादुई टिप्स.

कान की बाली का दर्द कैसे दूर करें?

बर्फ की मदद लें: कई घंटों तक झुमके पहनने के बाद कानों में दर्द के साथ सूजन हो सकती है जिससे दूर करने के लिए आप बर्फ की मदद ले सकते हैं. कम से कम 5 से 10 मिनट तक बर्फ की सिकाई करने से आराम मिल सकता है.

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में भुनी मूंगफली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, जानें इसकी तासीर और खाने का सही तरीका

नारियल तेल: कान में हो रहे दर्द से राहत पाने के लिए आप नारियल के तेल की भी मदद मिल सकती है. सबसे पहले नारियल तेल को हल्का गर्म कर लें फिर कान की लोब पर लगाकर हल्की मसाज करें. ऐसा करने से दर्द से राहत मिलेगी.

एलोवेरा जेल: एलोवेरा जेल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो जलन के साथ ही रेडनेस से भी छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकती हैं.

एंटीसेप्टिक क्रीम: इस दर्द से राहत पाने के लिए आप हल्की एंटीसेप्टिक क्रीम, जो छोटे घाव और जलन को कम करने में सहायता करती हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह संक्रमण का खतरा कम करने में भी मदद कर सकती है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)