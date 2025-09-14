विज्ञापन
औषधीय गुणों का पावर हाउस हैं भांग के बीज, जानें इसके चमत्कारी फायदे

Bhang Ke Beej Kaise Khaye: भांग के बीज पाचन तंत्र को साफ रखते हैं, आंतों को मजबूत बनाते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं. फाइबर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, जिससे मोटापा और डायबिटीज का खतरा कम होता है.

Bhang Ke Fayde: भांग के बीज रक्तचाप कम करने में भी कारगर साबित होते हैं.

Bhang Ke Beej Ke Fayde: भांग (विजया) का नाम सुनते ही कई लोग इसे नशे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसके बीज यानी हेंप सीड्स (Bhang Ke Beej Ke Fayde) स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होते हैं. यह कोई साधारण बीज नहीं, बल्कि पोषक तत्वों का भंडार है. आयुर्वेद, पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान ने भी इसके औषधीय गुणों को स्वीकार किया है. भांग के बीज में लगभग 30 प्रतिशत तक गुड फैट्स होते हैं, जिनमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड प्रमुख हैं. इनमें गामा-लिनोलेनिक एसिड भी पाया जाता है, जो इंफ्लेमेशन को कम करने और हार्मोनल संतुलन बनाने में मदद करता है.  

Photo Credit: iStock

इसके अलावा, इनमें विटामिन ई, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. भांग के बीज को पूर्ण प्रोटीन स्रोत माना जाता है, क्योंकि इनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं. इनकी कुल कैलोरी का 30 प्रतिशत उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से आता है, जो चिया सीड और अलसी जैसे अन्य बीजों से अधिक है. यह विशेष रूप से शाकाहारियों और एथलीट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

कब्ज की समस्या को करते हैं दूर

भांग के बीज में घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं. ये पाचन तंत्र को साफ रखते हैं, आंतों को मजबूत बनाते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं. फाइबर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, जिससे मोटापा और डायबिटीज का खतरा कम होता है.

हृदय को स्वस्थ रखे

भांग के बीजों में पाया जाने वाला अमीनो एसिड आर्जिनिन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और रक्तचाप कम करता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय को स्वस्थ रखते हैं और मस्तिष्क को उम्र संबंधी समस्याओं जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया से बचाते हैं। ये मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को भी बेहतर बनाते हैं.

त्वचा को जवां बनाए

भांग के बीज पारंपरिक रूप से स्त्री रोग और हार्मोनल असंतुलन में उपयोग किए जाते रहे हैं. इनमें मौजूद फैटी एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हार्मोन के स्तर को संतुलित करते हैं. त्वचा के लिए भी ये बेहद फायदेमंद होते हैं. यह कोलेजन उत्पादन बढ़ाकर त्वचा को जवां बनाए रखते हैं और एक्ने व एक्जिमा जैसी समस्याओं में राहत देते हैं.

कैसे करें भांग के बीज का सेवन (Bhang Ke Beej Kaise Khaye)

भांग के बीज को आप कई तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे आप एक-दो चम्मच डायरेक्ट चबाकर खा सकते हैं. आप चाहें तो इन्हें भिगोकर स्मूदी में मिला सकते हैं या फिर चटनी, सलाद, ओट्स आदि में भी डाल सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

