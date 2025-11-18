भांग के बीज खाने के क्या फायदे हैं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया रोज Hemp Seeds खाने से क्या होता है

Hemp Seeds Benefits: अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए इन दिनों लोग अलग-अलग सीड्स को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं. आपने भी चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकीन सीड्स, तिल, अलसी के बीज आदि के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप भांग के बीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो बता दें कि अन्य बीजों की तरह ही भांग के बीज भी आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं. इन बीजों को हैम्प सीड्स (Hemp Seeds) भी कहा जाता है. हाल ही में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर भांग के बीजों के फायदे बताए हैं. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, अगर रोज थोड़े हेम्प सीड्स खाए जाएं, तो ये आपके शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

भांग के बीज के फायदे

लीमा महाजन बताती हैं, हेम्प सीड्स में प्राकृतिक रूप से ओमेगा-3, ओमेगा-6 और GLA (Gamma-linolenic acid) होता है. ये सभी हेल्दी फैट्स माने जाते हैं और दिल को मजबूत रखते हैं. इनका बैलेंस्ड रेशियो शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है.

अगर आप शाकाहारी हैं और अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहते हैं, तो हेम्प सीड्स आपके लिए बढ़िया विकल्प हैं. इनमें कंप्लीट प्रोटीन होता है यानी सभी जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद रहते हैं. ये बीज बालों, स्किन और मसल रिकवरी के लिए बहुत फायदेमंद हैं और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं.

हेम्प सीड्स में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और फॉस्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं. ये एनर्जी बढ़ाने, हॉर्मोन बैलेंस रखने और त्वचा को हेल्दी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अगर आपकी डाइट में मिनरल्स की कमी है, तो 1–2 चम्मच हेम्प सीड्स इसे पूरा करने में मदद कर सकते हैं.

कई रिसर्च बताती हैं कि हेम्प सीड्स में मौजूद फैटी एसिड्स त्वचा की नमी को बनाए रखते हैं और स्किन बैरियर को मजबूत बनाते हैं. इन्हें नियमित खाने से त्वचा में ग्लो आता है, ड्राईनेस कम होती है और बालों की मजबूती भी बढ़ती है.

न्यूट्रिशनिस्ट आगे बताती हैं, आजकल खराब लाइफस्टाइल के चलते ब्लोटिंग, कब्ज, लो एनर्जी और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. ऐसे में रोज के खाने में 1–2 चम्मच हेम्प सीड्स शामिल करने से पाचन सुधरता है,

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और बॉडी में एनर्जी बनी रहती है.

लीमा महाजन इन बीजों की चटनी खाने की सलाह देती हैं. इसके लिए आपको-

2 चम्मच हेम्प सीड्स

थोड़ा हरा धनिया

थोड़े पुदीने की पत्तियां

1-2 हरी मिर्च

2-3 लहसुन की कलियां

1-2 सूखी लाल मिर्च

नमक स्वाद अनुसार और

आधे नींबू के रस की जरूरत होगी.

हेम्प सीड्स, लहसुन और सूखी लाल मिर्च को हल्का-सा ड्राई रोस्ट करें.

ठंडा होने पर इसे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक और नींबू के रस के साथ पीस लें.

जरूरत हो तो थोड़ा पानी डालें.

इतना करते ही आपकी पौष्टिक और स्वादिष्ट चटनी तैयार हो जाएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.