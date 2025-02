दिल को रखना है सेहतमंद तो याद रखें ये 4 बातें, इन उपायों के साथ हार्ट हमेशा रहेगा हेल्दी

How To Keep Your Heart Healthy: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के बीच हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ा है. इस बीमारी का असर बड़ों के साथ-साथ बच्चों में भी देखने को मिल रहा है. इस घातक बीमारी से बचने के लिए हमें अपने खानपान और दिनचर्या पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. खास करके फास्ट फूड और तली-भुनी चीजों को खाने से अपने आप को ज्यादा बचाने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि हमें अपने दिल को स्वस्थ बनाने के लिए और किन उपायों को अपनाने की जरूरत है.

दिल को सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन उपाय | Best ways to keep your heart healthy

धूम्रपान और तंबाकू से बनाएं दूरी

धूम्रपान और तंबाकू से दिल की बीमारी के साथ-साथ कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है. तंबाकू में जो केमिकल पाए जाते हैं, वे दिल और खून की नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. धुएं से खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे खून में दबाव और दिल की गति बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर और दिमाग को खून पहुंचाने में दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है.

रोजाना एक्सरसाइज करें

हमें अपने शरीर के साथ-साथ अगर दिल को स्वस्थ बनाना है तो रोजाना कम से कम 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक एक्सरसाइज करना चाहिए. एक्सरसाइज करने से दिल की बीमारी का खतरा टल जाता है. इससे शरीर का वजन भी कंट्रोल रहता है. जिससे बीपी और शुगर जैसे अन्य बीमारियों का भी खतरा कम हो जाता है.

पोषण से भरपूर को खान-पान

दिल की बीमारियों से दूर रहने के लिए हमें खान-पान पर खास ध्यान देने की जरूरत है. खाने पीने की चीजों में हमें फास्ट फूड और अनहेल्दी खाने से दूर रहना चाहिए. अपने रोजाना के भोजन में हरी साग-सब्जी,दूध,फल और साबुत अनाज को शामिल करना चाहिए. खाने में ज्यादा मीठा हमें नहीं खाना चाहिए. इससे दिल की बीमारी के साथ शुगर की बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है.

शरीर के वजन को कंट्रोल में रखें

ज्यादा वजन होने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हार्ट अटैक ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी से जुड़ा होता है. इसके साथ ही हमें दिल को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद भी लेनी चाहिए. नींद पूरी होने पर शरीर के सारे अंग सही तरीके से अपना काम करते हैं.

