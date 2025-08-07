क्या आपका दिल बूढ़ा हो गया है? यह एक्सरसाइज प्लान उसे फिर से जवान बना सकता है

Exercise Makes Your Heart Younger : जब हम दिल की सेहत की बात करते हैं तो अक्सर यह सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर होता ही है. लेकिन क्या वाकई ऐसा होना तय है? क्या हमारा दिल भी उम्र के साथ बूढ़ा हो जाता है और अगर हां, तो क्या उसे फिर से जवान किया जा सकता है? इसके लिए क्या करना सही होगा ये जानने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. क्या करें आइए जानते हैं.

एक्सरसाइज आपके दिल को बनाती है जवां (Exercise Makes Your Heart Younger)

इसका छोटा और साफ जवाब है - हां, बिल्कुल

वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के कई वर्षों की स्टडी ने यह साबित किया है कि नियमित एक्सरसाइज न केवल शरीर को फिट रखती है, बल्कि दिल को भी पहले से बेहतर बना सकती है. इस विषय पर बेन लेविन नामक रिसर्चर ने एक लंबा अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने यह देखा कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खासतौर पर अगर हम ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, तो दिल की मांसपेशियां हार्ड हो जाती हैं. इसका मतलब है कि दिल लचीला नहीं रहता और सही तरीके से काम नहीं कर पाता.

एक्सरसाइज एक चमत्कारी इलाज

दिल के एक हिस्से - बाएं वेंट्रिकल - की लचक कम हो जाती है, जिससे दिल की धड़कन सही तरीके से नहीं चलती और भविष्य में हार्ट फेल जैसे खतरे बढ़ जाते हैं. लेकिन यही वह जगह है जहां एक्सरसाइज एक चमत्कारी इलाज बन सकता है. लेविन ने 50 साल की उम्र के उन लोगों को चुना जो किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थे, लेकिन उनका जीवन काफी शांत और मोशनलेस था. उन्होंने इन लोगों को एक खास एक्सरसाइज प्रोग्राम में शामिल किया. इस कार्यक्रम में सप्ताह में 4 से 5 दिन का कार्डियो और कुछ दिनों का हाई इंटेन्सिटी ट्रेनिंग शामिल थी. यह सिलसिला लगातार दो साल तक चला.

परिणाम चौंकाने वाले थे

उन लोगों के दिल की मांसपेशियां न केवल फिर से लचीली हो गईं, बल्कि कई मामलों में उनके दिल 20 साल छोटे और अधिक चुस्त नजर आए. इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने अपनी उम्र घटा ली, लेकिन उनका दिल अब उस युवा व्यक्ति की तरह काम कर रहा था जो पूरी तरह हेल्दी हो. इससे यह बात साफ होती है कि अगर आप अपनी दिनचर्या में नियमित एक्टिविटी शामिल करते हैं, तो आप न केवल अपनी उम्र को बेहतर जी सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी की क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं.

कब करें शुरुआत

एक बात जो इस स्टडी से निकलती है वह यह है कि अगर आप 65 साल से पहले शुरुआत करते हैं, तो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि 65 के बाद एक्सरसाइज बेकार है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ दिल में आए बदलावों को पलटना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं.

तो इंतजार क्यों करना?

आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं. चलना, दौड़ना, तैरना या साइकिल चलाना - कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो, उसे अपनाइए. शुरुआत में धीमी गति से कीजिए लेकिन नियमित रहिए. याद रखिए, गतिहीन जीवन ही असली खतरा है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)