विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 6 लोगों के लिए अमृत से कम नहीं है नारियल पानी, आयुर्वेद ने बताया कितना और किस समय करें सेवन

Nariyal Pani Pine Ke Fayde: आयुर्वेद के अनुसार अगर आप सुबह के समय और कितनी मात्रा में नारियल पानी का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
इन 6 लोगों के लिए अमृत से कम नहीं है नारियल पानी, आयुर्वेद ने बताया कितना और किस समय करें सेवन
Coconut Water: नारियल पानी पीने के फायदे.

Coconut Water Benefits: नारियल पानी प्रकृति का ऐसा उपहार है, जिसे आयुर्वेद में औषधि माना गया है. हरे नारियल के अंदर मिलने वाला यह मीठा और पारदर्शी तरल न केवल स्वादिष्ट और ताजगी देने वाला होता है, बल्कि सेहत का खजाना भी है. यह पूरी तरह प्राकृतिक, हल्का और कम कैलोरी वाला ड्रिंक है, जिसमें पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं. यही कारण है कि इसे मरीजों के लिए अमृत समान बताया जाता है. जब बुखार, उल्टी या दस्त जैसी समस्या होती है, तो शरीर में पानी और खनिजों की कमी हो जाती है. ऐसे समय में नारियल पानी तुरंत शरीर को ऊर्जा देता है और डिहाइड्रेशन को दूर करता है. यह पाचन को दुरुस्त करता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है.

नारियल पानी पीने के फायदे- (Nariyal Pani Pine Ke Fayde)

1. किडनी-

किडनी की बीमारियों में नारियल पानी बेहद उपयोगी माना गया है, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा कम और पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह शरीर को डिटॉक्स करने और मूत्र के जरिए विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है. 

ये भी पढ़ें- गलत तरीके से तो नहीं काटते पपीता? आज जान लें पपीता काटने का सही तरीका 

Latest and Breaking News on NDTV

2. डायबिटीज-

डायबिटीज के मरीज भी इसे सुरक्षित रूप से पी सकते हैं क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और यह अचानक ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता.

3. हार्ट-

हार्ट रोगियों के लिए भी नारियल पानी लाभकारी है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल मुक्त है और दिल की धड़कन को संतुलित रख सकता है. 

4. हाई ब्लड प्रेशर-

नारियल पानी में मौजूद पोटैशियम हाई बीपी को नियंत्रित करने में सहायक होता है. यही नहीं, यह लीवर को भी साफ करता है और ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को मजबूत बना सकता है.

5. पेट के लिए-

जिन्हें एसिडिटी, गैस या जलन की शिकायत रहती है, उनके लिए नारियल पानी राहतदायक है. यह पेट को ठंडक देकर अम्लपित्त को संतुलित करता है.

6. स्किन-

त्वचा संबंधी रोगों में भी नारियल पानी असर दिखता है. मुंहासे, रैशेज या खुजली की समस्या में नारियल पानी पीने और त्वचा पर लगाने दोनों से लाभ मिलता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं. यही कारण है कि इसे नेचुरल डिटॉक्स वॉटर भी कहा जाता है.

कितना और कैसे करें सेवन- Kab Or Kitna Piye Nariyal Pani:

रोजाना 1 से 2 नारियल पानी पीना पर्याप्त है. सुबह खाली पेट इसका सेवन सबसे फायदेमंद होता है, जबकि बुखार या उल्टी-दस्त में हर 3-4 घंटे में लेना बेहतर रहता है. एक्सरसाइज के बाद इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए भी यह आदर्श विकल्प है.

नोटः हालांकि, किडनी में पोटैशियम की अधिकता वाले मरीजों को इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए और जिनका ब्लड शुगर बहुत असंतुलित है, उन्हें डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nariyal Pani Pine Ke Fayde, What Is The Right Time To Drink Coconut Water According To Ayurveda, Right Ways To Drink Coconut Water, How Much To Drink Coconut Water, Coconut Water Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com