जुराब पहनकर सोने से शरीर को मिलते हैं कई लाभ, डॉक्टर ने बताया

Should You Wear Socks While Sleeping: घर के बड़े लोगों को अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा की रात के समय सोते हुए जुराब न पहने. इसे पहनकर सोने से शरीर को नुकसान पहुंचता है. लेकिन डॉक्टर के अनुसार रात को जुराब पहनकर सोना बॉडी को कई तरह के लाभ (Benefits of Wearing Socks) देता है. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सेठी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि रात के समय जुराब पहनकर सोना शरीर (Raat Ko Moje Pehna Chahiye Ya Nahi) के लिए अच्छा होता है. इतना ही नहीं उन्होंने जुराब पहनकर सोने से मिलने वाले कई सारे फायदे भी बताए. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सेठी के अनुसार जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, उन्हें जुराब पहनकर सोने से इस समस्या से आराम मिल जाता है.

उन्होंने बताया कि कई रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जुराब पहनकर सोने से नींद की गुणवत्ता अच्छी होती है. जो लोग जुराब पहनकर सोते है उनका शरीर गर्म रहता है, ऐसा होने से आराम महसूस होता है और नींद अच्छी आती है.

क्या कहती है रिसर्च

रिसर्च में सामने आया है कि रात को सोते समय मोजे पहनने से कुछ लोगों के शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, खासकर उन्हें जिनको अधिक ठंड लगती है. साथ ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है. अगर आपको अधिक ठंड लगती हो तो जरूर मोजे पहनकर सोए. आपको काफी आराम मिलेगा और ठंड से राहत मिलेगी.

अच्छी नींद के लिए आजमाएं ये उपाय

रात को अच्छी नींद आए इसके लिए आप पैरौं की मसाजें. गर्म तेल से पैरों की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और शरीर को आराम मिलता है. इसके अलावा गर्म दूध पीकर सोने से भी नींद अच्छे से आती है.

पैरों की त्वचा रहती है मुलायम (Benefits of Wearing Socks)

मोजे पहने से पैरों की त्वचा मुलायम बनी रहती है. एड़ी फटने पर तो मोजे पहनकर जरूर सोना चाहिए. सोने से पहले पैरों की मसाज घी से कर लें. फिर मोजे पहन लें. पैरों को आराम मिल जाएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)