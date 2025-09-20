शिलाजीत खाने से सही समय, सही तरीका, किस चीज के साथ खाना लाभदायी? आर्युवेदिक डॉक्टर ने बताया कैसे और कब है खाना

Shilajeet Lene ka Sahi Tarika: शिलाजीत को औषधीय गुणों की खदान काहा जाता है. इसका सेवन शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी बेहद लाभदायी होता है. बता दें कि सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी शिलाजीत का सेवन करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है. लेकिन इसके सेवन के फायदे तभी मिलते हैं जब आप इसको सही तरीके से खाते हैं. जिस वजह से इसके सभी लाभ आपको नहीं मिल पाते हैं. आर्युवेदिक डॉ सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि 99% लोग शिलाजीत को गलत तरीके से लेते हैं? तो आइए जानते हैं इसके सेवन का सही तरीका और सबसे कॉमन 3 गलतियां जो लोग इसे खाते समय करते हैं.

शिलाजीत को आयुर्वेद की सबसे ताकतवर रसायन औषधियों में से एक माना जाता है. आइए जानते हैं इसके फायदे-

ताकत और स्टैमिना बढ़ाना

दिमाग तेज़ करना

टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करना

इम्यूनिटी और रिकवरी में मदद करना

लेकिन हैरान करने देने वाली बात ये है कि बहुत से लोग शिलाजीत लेने के बाद भी कहते हैं कि इसके सेवन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है और इसकी वजह होती है इसका सेवन गलत तरीके से करना.

इस आर्टिकल में हम जानेंगे:

शिलाजीत से फायदा क्यों नहीं मिल पाता

3 सबसे कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं

और आखिर में — शिलाजीत लेने का सही तरीका क्या है

डोज़ का खेल

शिलाजीत की सबसे बड़ी ताकत है इसका सेवन सटीक मात्रा में करना. लेकिन लोग अक्सर इसे या तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या फिर भूल जाते हैं.

कुछ लोग सोचते हैं ज्यादा लेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा.

कभी एक दिन लिया, कभी छोड़ दिया.

कभी 1 ग्राम, कभी 2 ग्राम बिना कोई रूटीन बनाए इसका सेवन करते हैं.

इन वजहों से आपकी बॉडी उसे ठीक से अब्सॉर्ब कर पाती है, और आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं.

सही डोज़: 300 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन.

300 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन. सही समय: रोज एक ही समय पर लेना ज़रूरी है.

गलत चीजों के साथ मिक्स करना

कुछ लोग इसे चाय, कॉफी या यहां तक कि अल्कोहल के साथ ले लेते हैं, ऐसा करने से वो सोचते हैं उनको Double Energy मिलेगी. लेकिन ये शिलाजीत के असर को लगभग बर्बाद कर देता है. शिलाजीत के साथ अश्वगंधा, गोकशुर, प्री वर्कआउट्स जैसे स्ट्रॉन्ग हर्ब्स के साथ रैंडम मिक्स करना भी हानिकारक हो सकता है.

बेस्ट तरीका क्या है?

शिलाजीत को हल्के गर्म दूध, पानी या शहद के साथ लें. इससे इसका अब्सॉर्प्शन बढ़ता है, और असर भी कई गुना बेहतर होता है.

जल्दबाज़ी में रिजल्ट्स चाहिए

कई लोग इसका सेवन करने के साथ ही इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है.

आपको बता दें कि शिलाजीत कोई जादुई गोली नहीं है. ये आपकी बॉडी के सेल्स को धीरे-धीरे रीस्टोर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव करता है, हॉर्मोन बैलेंस करता है.

टेस्टोस्टेरोन और स्टैमिना के लिए शिलाजीत का सेवन 6–8 हफ्तों तक नियमित तौर पर करना चाहिए.

ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी और एंटी-एजिंग के लिए शिलाजीत का सेवन 12 हफ्तों तक रोज़ाना करना चाहिए.

शिलाजीत लेने का सही तरीका क्या है? ( Right Way to Consume Shilajeet)

1. सही डोज़:

एक दिन में 400–500 mg शिलाजीत का सेवन करना लाभदायी होता है. आप इसे सुबह खाली पेट या शाम को हल्के भोजन के बाद ले सकते हैं.

2. सही तरीका:

शिलाजीत का सेवन करने का सही तरीका है कि आप इसे गुनगुने पानी, दूध या शहद के साथ ही लें. साथ ही इसका सेवन खाली पेट करना ज्यादा असरदायी होता है.

3. सही समय और कटिन्यूटी:

शिलाजीत का सेवन रोज एक ही समय पर करें इसके साथ ही इसका सेवन 9 से 12 हफ्तों तक कंटीन्यू करें.

