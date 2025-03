सेक्स पावर बढ़ाने के अलावा शिलाजीत के होते हैं ये 15 फायदे, क्या महिलाएं खा सकती हैं शिलाजीत, जान लें लाभ

Benefits of Shilajit for women |Is Shilajit Good For Women: लोगों को लगता है कि शिलाजीत सिर्फ पुरुषों की यौन शक्ति बढ़ाने वाली एक आयुर्वेदिक दवा है, लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाएं भी इसका सेवन कर सकती है. शिलाजीत के ढेरों फायदे हैं. यह महिलाओं में एनर्जी बढ़ाने से लेकर हार्मोन लेवल को बैलेंस रखने में भी मदद करता है. आज हम आपको बताएंगे इससे महिलाओं को होने वाले 15 फायदे लेकिन पहले जानते हैं कि शिलाजीत होता क्या है?



शिलाजीत हिमालय की पहाड़ियों और चट्टानों पर पाया जाने वाला एक चिपचिपा पदार्थ है जो काले या भूरे रंग का होता है और पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इसमें कई तरह के मिनरल पाये जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं. अब जानते हैं महिलाओं को क्यों करना चाहिए इसका सेवन.

महिलाओं के लिए शिलाजीत के फायदे (Benefits of Shilajit for Women | Mahilaon ke Liye Shilajit ke Fayde)



1. एनर्जी बढ़ाता है (Energy Booster)

शिलाजीत महिलाओं के लिए एक एनर्जी बूस्टर के तौर पर काम करता है क्योंकि यह कोशिकाओं (Cells) के माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन (Mitochondrial function) को बढ़ाता है. यह उन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है, क्योंकि यह थकान को कम करता है और स्टेमिना बढ़ाता है.

2. वजन घटाना (Weight Loss)

अगर आप अपना वजन घटाना चाहती हैं, तो इसमें शिलाजीत आपकी मदद कर सकता है. दरअसल शिलाजीत मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करता है, इसलिए बॉडी फैट को बर्न करने में आसानी होती है. यह महिलाओं में एनर्जी भी बढ़ाता है जिससे यह उन्हें एक्टिव रखने और अपनी फिटनेस के बारे में मोटिवेट करने में भी मदद करता है. रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज के साथ शिलाजीत लेकर वजन कम किया जा सकता है.

3. अंदर -बाहर चमकती त्वचा (Glowing Skin Inside Out)

शिलाजीत में ढेर सारे मिनरल होते हैं जो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करके महिलाओं को स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने में हेल्प करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, शिलाजीत फ्री रेडिकल्स से लड़ता है. इस तरह यह रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करता है. आम तौर पर, शिलाजीत का रेगुलर कंजंप्शन स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और इसे नेचुरल ग्लो देता है.

4. हार्ट हेल्थ को करता है बूस्ट (Boosting Heart Health)

शिलाजीत में फुलविक एसिड (Fulvic acid) भरपूर मात्रा में होता है. फुलविक एसिड एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ लो ब्लड प्रेशर लेवल मेंटेन रखने में यह खास भूमिका निभाता है. जिससे महिलाओं की हार्ट हेल्थ बेहतर होती है.

5. एजिंग साइन को कम करता है (Helps To Reduce The Aging Sign)

शिलाजीत में पाए जाने वाले फुलविक एसिड में एंटी-एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे यह उम्र बढ़ने के संकेतों और प्रभावों को कम कर सकता है. यानी इसके सेवन से झुर्रियों से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है.

6. लिवर डिजीज (Liver Diseases)

शिलाजीत को लिवर के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह लीवर डैमेज को कम करने और लिवर फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, खासकर नॉन-अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज (NAFLD) में, क्योंकि इसमें एंटी -इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हैं.

7. इम्यूनिटी बढ़ाता है (Increases immunity)

शिलाजीत इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है. इतना ही नहीं ये यह शरीर में किसी भी इन्फेक्शन और डिजीज प्रोसेस को भी रोक सकता है. इसलिए जो महिलाएं बार-बार बीमार पड़ती है, उनके लिए शिलाजीत का सेवन काफी फायदेमंद हो सकता है.



8. हड्डियों को मजबूत बनाता है (Makes bones strong)

शिलाजीत एक मिनरल सप्लीमेंट है जो हड्डियों की हेल्थ अच्छी रखने में मदद करता है. इसका सेवन करना उन महिलाओं के लिए काफी अच्छा हो सकता है जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है. शिलाजीत का सेवन करने से जहां हड्डियां मजबूत होती हैं वहीं जोड़ों का दर्द कम होता है.

9. डिटॉक्सिफिकेशन (Detoxification)

शिलाजीत एक नेचुरल डिटॉक्स की तरह काम करता है. यानी यह शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालने के लिए बहुत कारगर है. इसमें मौजूद मिनरल्स लिवर के फंक्शन को बेहतर करके शरीर को ठीक से साफ रखने में मदद करते हैं, जिससे हेल्थ अच्छी बनी रहती है.

10. आयरन की कमी को करता है दूर (Eliminates iron deficiency)

महिलाओं में आयरन की कमी अक्सर पीरियड की वजह से होती है. शिलाजीत में आयरन और कई दूसरे मिनरल होते है जो इस कमी को दूर करके थकान और कमजोरी जैसे लक्षणों को कम करते हैं.



11. हेयर क्वालिटी बेहतर करता है (Boosting Hair Quality)

ऐसा पाया गया है कि शिलाजीत में मौजूद मिनरल्स बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं और यहां तक कि हेयर टेक्सचर को भी बेहतर करते हैं. शिलाजीत, स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करने के साथ-साथ बालों के झड़ने की समस्या को भी कम करता है.

12. मेंस्ट्रुअल साइकिल को करता है रेगुलर (Regulates the menstrual cycle)

शिलाजीत हार्मोन बैलेंस रखने में मदद करता है, जिससे इसके सेवन से मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर किया जा सकता है. यह प्रीमेनस्ट्रुअल सिंड्रोम को भी कम करके महिलाओं के मूड को स्टेबल रखने में मददगार साबित हो सकता है.

13. ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है (Balances Blood Pressure)

शिलाजीत ब्लड प्रेशर के लेवल को हेल्दी रखने में हेल्प कर सकता है, खासकर उन महिलाओं में जो तनाव की वजह से हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं.

14. अल्जाइमर होने का खतरा करता है कम (Reduces the risk of Alzheimer's)

शिलाजीत ब्रेन हेल्थ को बनाए रख सकता है और अल्जाइमर डिजीज जैसे न्यूरोडीजेनेरेटिव डिसऑर्डर को रोक सकता है. इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ावा देते हैं जिससे हेल्दी ब्रेन सेल्स को प्रिजर्व करने में मदद मिलती है.

15. आंखों को रखता है हेल्दी (Keeps the eyes healthy)

शिलाजीत में सभी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रेटिना में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं. जो महिलाएं घंटों अपने कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन पर काम करती हैं, वे शिलाजीत का सेवन करके आंखों पर पड़ने वाले स्ट्रेस को कम कर सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)