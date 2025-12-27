नाम है 'नाश', लेकिन कर देती है सेहत का उद्धार, कब्ज की तोड़ेगी कमर, कम होगा वजन और शुगर, जान लें नाशपाती के फायदे-नुकसान

Benefits of Nashpati in Hindi : सेहतमंद रहने के लिए मौसमी फल खाना बहुत जरूरी है. जैसे अनार खून बढ़ाता है और पपीता पेट साफ रखता है, वैसे ही नाशपाती (Pear) भी गुणों का खजाना है. आयुर्वेद में इसे 'अमृतफल' या 'अमरफल' कहा गया है. इसकी तासीर ठंडी होती है और यह फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. मौसमी फलों का सेवन सेहत के लिए बेहतर माना जाता है. अनार शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ाता है, तो पपीता पेट साफ करने में मदद करता है.

ऐसे ही गुणों से भरपूर एक फल है नाशपाती, जिसके सेवन से पाचन, हृदय और मधुमेह से जुड़ी परेशानियों को कम किया जा सकता है. आज हम नाशपाती के फायदों से लेकर नुकसान के बारे में विस्तार से बताएंगे.

नाशपाती खाने के बेमिसाल फायदे | Nashpati Khane Ke Fayde

पाचन और कब्ज में राहत: इसमें भरपूर फाइबर होता है, जो पेट को साफ रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है. यह शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. वजन घटाने में मददगार: नाशपाती खाने के बाद काफी देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. इससे आप फालतू खाने से बचते हैं और वजन कंट्रोल में रहता है. शुगर कंट्रोल (Diabetes): इसमें नेचुरल शुगर होती है, लेकिन इसका 'ग्लाइसेमिक इंडेक्स' कम होता है. इस वजह से यह खून में शुगर की मात्रा को बढ़ने नहीं देता. दिल की सेहत: नाशपाती कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है. सूजन और तनाव कम करे: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की सूजन को घटाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं. यह दिमाग को आराम और मन को शांत रखने में भी मदद करता है. पानी का संतुलन: यह शरीर में पानी की मात्रा को सही बनाए रखता है.

किन्हें नहीं खानी चाहिए नाशपाती? |

चूंकि नाशपाती की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कुछ स्थितियों में इससे बचना चाहिए:

सर्दी-जुकाम या बुखार: अगर आपको सर्दी या जुकाम है, तो इसे न खाएं क्योंकि यह कफ (बलगम) बढ़ा सकती है.

सीमित मात्रा: नाशपाती का सेवन हमेशा हिसाब से करें. ज्यादा खाने पर पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)