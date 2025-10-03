विज्ञापन
रोज चबा लें एक लौंग, शरीर में आएंगे ये 'पावरफुल' बदलाव

Laung Ke Fayde: खांसी और जुकाम को दूर करने में भी लौंग सहायक होती है. खांसी होने पर शहद के साथ लौंग का सेवन करना चाहिए. वहीं गले में खराश या जुकाम होने पर लौंग की चाय पी लें.

रोज चबा लें एक लौंग, शरीर में आएंगे ये 'पावरफुल' बदलाव
Laung Ke Fayde: लौंग दांतो के दर्द को दूर करने में मदद करती है.

Laung Ke Fayde: रोजाना एक लौंग चबाने से शरीर को कई उत्तम लाभ मिल सकते हैं. आयुर्वेद में कई प्रकार की औषधि बनाने में लौंग का प्रयोग किया जाता है. लौंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण से भरी होती है और ये सभी चीजें शरीर को कई प्रकार के लाभ देती हैं. अगर आपने लौंग का सेवन नहीं करते हैं, तो इसे आज ही अपनी डाइट में लौंग को शामिल कर लें. आइए जानते हैं लौंग से जुड़े फायदों (Laung Ke Fayde) के बारे में

लौंग के प्रमुख फायदे (Laung Ke Fayde)

दांतों की करे रक्षा

लौंग में यूजेनॉल तत्व पाया जाता है जो कि दांतों के लिए उत्तम माना गया है. यूजेनॉल दांत दर्द और मसूड़ों की समस्याओं से निजात दिलाने में कारगर रहता है. इसलिए जो लोग रोज एक लौंग चबाते हैं, उनके दांत हेल्दी बने रहते हैं. 

इम्यून सिस्टम बूस्टर

लौंग को एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी देखा जाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. जो लोग बार-बार बीमार पड़ते हैं, वो एक लौंग का सेवन रोज कर लें.

सर्दी-खांसी में राहत

लौंग की तासीर गर्म माना जाती है और इसे खाकर खांसी और जुकाम को दूर किया जा सकता है. खांसी होने पर आप एक चम्मच शहद में लौंग डालकर लें. आपको खांसी से आराम मिल जाएगा. इसी तरह से गले में खराश या जुकाम होने पर लौंग का पानी या फिर चाय में लौंग डालकर खा लें.

हड्डियां करें मजबूती

लौंग में मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाते हैं. इसके अलावा लौंग भी मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण तनाव कम करने में सहायक हो सकते हैं

लौंग का सेवन कैसे करें

अगर आप चबाकर लौंग खाना पसंद नहीं करते हैंलौंग को चाय में डालकर, सब्जियों में मसाले के रूप में पानी में डालकर खा लें. बस याद रखें कि एक दिन में 1-2 लौंग ही लौंग खाएं.

कितने की आती है लौंग

लौंग के दाम (laung ki price) की बात की जाए तो एक किलो लौंग 600 रूपये से शुरू होती है. आपको आसानी से ऑनलाइन लौंग मिल जाएगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

