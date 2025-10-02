विज्ञापन
45 साल की उम्र में भी दिखेंगे 28 के... बस फॉलो कर लें ये टिप्स

Young Dikhne Ke Liye Kya Kare: रेटिनॉल (Retinol) और विटामिन-सी (Vitamin C) सीरम त्वचा के लिए उत्तम माने जाते हैं. इनका इस्तेमाल करके जवां त्वचा पाई जा सकती है. इसके अलावा रोजाना अपनी त्वचा के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगाया करें.

45 साल की उम्र में भी दिखेंगे 28 के... बस फॉलो कर लें ये टिप्स
Young Dikhne Ke Liye Kya Kare: धूप में रहने से झुर्रियों और काले धब्बे होने की संभावान अधिक हो जाती है.

Young Dikhne Ke Liye Kya Kare: कुछ आसान और प्रभावी लाइफस्टाइल टिप्स की मदद से आप यंग त्वचा पा सकते हैं और 45 साल की उम्र में भी  28 की तरह दिख सकते हैं. नीचे बताई गई टिप्स अपनाकर आप न केवल अपनी त्वचा को यंग बना सकते है. साथ ही एक फीट शरीर भी पा सकते हैं. इन टिप्स को अगर सही से फॉलो करें तो लंबे समय तक जवां लग सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि जवां दिखने के लिए क्या करना चाहिए (Young Dikhne Ke Liye Kya Kare)

1.अंदरूनी सेहत पर ध्यान दें

जो आप खाते हैं, वहीं चीज आपके शरीर पर दिखती है. इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप संतुलित और पौष्टिक आहार खाया करें. अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल और प्रोटीन युक्त खाना शामिल करें. ऐसे करने से शरीर अदंर से फीट रहता है और इसका असर त्वचा पर भी साफ दिखता है. दरअसल प्रोटीन, कोलेजन के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता और इसकी वजह से ही त्वचा टाइट रहती है.

2.हाइड्रेशन

पानी शरीर और त्वचा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है. दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से त्वचा में नमी बनी रहती है और साथ ही शरीर से टॉक्सिन्स चीजें समय-समय पर बाहर निकलती रहती हैं. ऐसे होने से चेहरे पर दाने और मुंहासे होने की संभावना कम हो जाती है.

3.योगा करें

त्वचा से ऐसी कई सारी योगा जुड़ी हुईं जिन्हें करने से स्कीन हेल्दी बनी रहती है. कहा जाता है कि जो लोग नियमित व्यायाम या योग करते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और त्वचा को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है.

4.पूरी नींद

अगर आप कम नींद लेते हैं, तो इसका सीधा असर त्वचा पर दिखता है. कम नींद लेने से चेहरा थका हुआ लगता है और उम्र अधिक दिखाई देती है. आप रोज 7-8 घंटे की गहरी नींद जरूर लिया करें.

इन बातों का भी रखें ध्यान

सनस्क्रीन लगाएं: धूप त्वचा के लिए हानिकारक मानी जाती है. अधिक देर तक धूप में रहने से झुर्रियों और काले धब्बे होने की संभावान अधिक हो जाती है. इसलिए घर से बाहर निकलने से 20 मिनट पहले कम से कम SPF 30 या उससे अधिक का सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं. 

एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स: रेटिनॉल (Retinol) और विटामिन-सी (Vitamin C) सीरम त्वचा के लिए उत्तम माने जाते हैं. इनका इस्तेमाल करके जवां त्वचा पाई जा सकती है. इसके अलावा रोजाना अपनी त्वचा के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगाया करें.

तो ये थी वो टिप्स जिनकी मदद से आप जवां (Young Dikhne Ke Liye Kya Kare) दिख सकते हैं

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

