विज्ञापन
विशेष लिंक

बालों में मेहंदी लगाने के फायदे, जानें बालों में मेहंदी कितनी देर रखें और बालों में मेहंदी लगाने का सही तरीका

बालों से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए हम महंगे-महंगे ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में रखी मेहंदी बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकती है? जानने के लिए स्टोरी पढ़ें.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
बालों में मेहंदी लगाने के फायदे, जानें बालों में मेहंदी कितनी देर रखें और बालों में मेहंदी लगाने का सही तरीका
बालों में मेहंदी लगाने से क्या होता है?
NDTV

बालों से जुड़ी कई आम समस्याएं हैं. जिसमें सबसे कॉमन हैं बालों का सफेद होना ( Balo Ka Safed Hona Kaise Roke) और उसका टूटना. बाल रफ और ड्राई होना भी काफी कॉमन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है और वो है मेहंदी. मेहंदी (Balo Ke Liye Best Mehendi) आपको बालों की कई सारी समस्याओं से निजात दिला सकती है. इसे सही तरीके से लगाया जाए तो ये बालों को रंगने के साथ ही इससे जुड़ी लगभग सभी समस्याओं का हल कर सकता है. आइए जानते हैं कि बालों में मेहंदी लगाने का सही प्रोसेस क्या है ( Balo Me Mehndi Kaise Lagaye) और इसके फायदे क्या है.

बालों के लिए मेहंदी के फायदे | Benefits Of Henna For Hair

केमिकल-फ्री रंग

मेहंदी के बारे में सबसे पहली बात यह है कि यह नेचुरल हेयर डाई करता है. यह बालों को गहरा लाल-भूरा रंग देता है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है. इतना ही नहीं, केमिकल वाले डाई बालों की नमी छीन लेते हैं और उन्हें रूखा-बेजान बना देते हैं, जबकि मेहंदी बालों को रंग देने के साथ-साथ पोषण भी देती है.

बालों की ग्रोथ

अगर आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती तो यह पुराना नुस्खा प्राकृतिक गुणों से भरपूर है जो बालों की जड़ों (फॉलिकल्स) को मजबूत करता है, जिससे बालों की हेल्दी ग्रोथ  (Balo Ki Growth Kaise Badhaye) के  लिए एक मजबूत आधार बनता है. स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर, मेहंदी आपके स्कैल्प (Scalp)  को घने और लहराते बाल देगा.

Latest and Breaking News on NDTV

डीप कंडीशनर

मेहंदी सिर्फ बालों को रंगने में ही माहिर नहीं है, बल्कि ये एक बेहतरीन कंडीशनर का भी काम करता है. दही, एलोवेरा या नारियल के दूध जैसी पोषण देने वाली चीजों के साथ मिलकर, यह एक बहुत ही रिच और क्रीमी मास्क बन जाता है जो बालों को भरपूर नमी देता है. डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट के लिए सैलून जाने की जरूरत नहीं. मेहंदी नमी को लॉक करती है और बालों को रेशमी-मुलायम और आसानी से मैनेज होने लायक बनाती है.

हेयर फॉल कंट्रोल

बालों का झड़ना सबसे आम समस्याओं में से एक है. मेहंदी में मौजूद बालों को मजबूत बनाने वाले गुण बालों को जड़ से सिरे तक मजबूत करके टूटना कम करते हैं. समय के साथ, मेहंदी का नियमित इस्तेमाल बालों की मोटाई और मजबूती को साफ तौर पर बेहतर बना सकता है.

डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा

मेहंदी के एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण डैंड्रफ की भद्दी पपड़ी को खत्म करने में मदद करते हैं. यह सिर की त्वचा की सूजन को कम करता है और डैंड्रफ को दोबारा नहीं पनपने देता.

Latest and Breaking News on NDTV

मेहंदी को लगाकर कितनी देर रखें?

  • बालों में मेहंदी को 2 से 3 घंटे तक रखना चाहिए, या तब तक, जब तक कि मेहंदी सूख न जाए.
  • अगर आप केवल बालों को कंडीशन करना चाहते हैं, तो इसे आधे से एक घंटे में धो लें.
  • सफेद बालों पर गहरा रंग पाने के लिए 3 से 4 घंटे रखें, लेकिन इसे रात भर लगाकर न छोड़ें क्योंकि इससे बाल रूखे हो जाते हैं.

मेहंदी लगाने का सही तरीका

  1. मेहंदी को रात भर भिगोकर रखें.
  2. मेहंदी में चाय पत्ती का पानी, कॉफी पाउडर, आंवला पाउडर और थोड़ा सा दही या एलोवेरा जेल मिलाएं ताकि बाल शाइनी और मुलायम हों.
  3. मेहंदी लगाने से पहले बालों को अच्छे से धो कर सुखा लें.
  4. ध्यान रखें, बालों में तेल न लगाएं.
  5. मेहंदी अप्लाई करने से पहले माथे और कानों पर वैसलीन या नारियल का तेल लगा लें, ताकि स्किन पर मेहंदी का रंग न चढ़े.
  6. बालों की जड़ों (Scalp) से शुरू करके लंबाई तक मेहंदी अच्छी तरह से लगाएं.
  7. सारे बालों को एक साथ इकट्ठा करके ऊपर जूड़ा (Bun) बना लें.
  8. सूखने के बाद बाल को सादे पानी से धो लें.

इसे भी पढ़ें: AIIMS डॉक्टर ने बताए फैटी लिवर से जुड़े 3 म‍िथ्‍स

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Applying Henna To Hair, How Long Should Henna Be Kept On The Hair?, Henna Benefits For Hair, How To Apply Henna On Hair, Henna Hair Dye Recipe
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com