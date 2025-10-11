विज्ञापन

हिना खान को पहले करवाचौथ पर ननद ने दिया तोहफा, पति रॉकी ने छुए पत्नी के पैर, बोले- वह देवी हैं...

रॉकी जायसवाल ने पहले करवा चौथ पर पत्नी हिना खान के पैर छुए. वहीं एक्ट्रेस ने ननद के दिए तोहफे को भी फैंस को दिखाया. 

Read Time: 3 mins
Share
हिना खान को पहले करवाचौथ पर ननद ने दिया तोहफा, पति रॉकी ने छुए पत्नी के पैर, बोले- वह देवी हैं...
हिना खान ने मनाया शादी के बाद पहला करवा चौथ
नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस हिना खान और उनके निर्माता-पति रॉकी जायसवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे टेलीविजन के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. जून 2025 में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधने वाले इस कपल ने शादी के बाद अपना पहला करवाचौथ मनाया, जिसकी तस्वीरें दोनों ने फैंस के साथ शेयर की है. ढेर सारी तस्वीरों में जिस बात ने सभी का ध्यान खींचा, वह थी रॉकी जायसवाल का झुककर हिना खान के पैर छूना, यह रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए एक प्रतीकात्मक भाव था, जिसकी फैंस भी तारीफ किए बिना रह नहीं पाए.  

तस्वीर शेयर करते हुए, रॉकी ने लिखा, 'जैसे शिव और शक्ति के मिलन से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया.' मेरा ब्रह्मांड, मेरा जीवन उस पल दिव्य हो गया जब उन्होंने मुझे मेरे पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार करने का फैसला किया और मुझे और ज्यादा सफल बनाया! वह देवी हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति, अपनी गर्मजोशी और अपने असीम प्रेम से मेरे अस्तित्व को सुशोभित किया. मैं उनके चरणों में सदैव शांति से रहूंगा. उनकी दिव्य ऊर्जा मेरी आत्मा में व्याप्त है. देवी, तव प्रेम्नः कृतज्ञोऽस्मि. पहला करवा चौथ मुबारक हो मेरे प्यारे."

एक और तस्वीर में वे रात के आसमान के नीचे, एक शीशे के पीछे से दिखाई दे रहे हैं, जबकि रॉकी हिना के गाल को प्यार से किस रहे हैं. दूसरी फोटो में हिना खान बेहद खुश दिख रही हैं. आखिरी तस्वीर में हिना और रॉकी की हथेली को जूम इन करके देखा गया है, जिस पर 04.06.08 लिखा था, जो कि उनकी शादी की तारीख है. हिना ने भी तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की, जिसे कैप्शन दिया 'धन्य'.

आगे उन्होंने लिखा, जब सच्चा प्यार सच्चे दिलों को पाता है, तो बंधन सीमाओं से परे बढ़ता है. हमारी दुनिया एक-दूसरे के इर्द-गिर्द घूमती है, और हर सेलिब्रेशन, हर त्यौहार और हर खुशी के साथ हमारा प्यार और गहरा होता जाता है. हम बस एक-दूसरे की बाहों में खुशी से रहना चाहते हैं और ज़िंदगी में मिलने वाले हर उस मौके का आनंद लेना चाहते हैं, जिसे हम साथ कहते हैं. हैप्पी करवा चौथ आप सभी को! मैं तुमसे प्यार करती हूं, यह खूबसूरत चुन्नी मेरी ननद ने तोहफे में दी है. 

बता दें,हिना खान और रॉकी कपल इन दिनों रियलिटी शो "पति पानी और पंगा" में नज़र आ रहे हैं, जिसमें दोनों की जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hina Khan, First Karwa Chauth, Hina Khan Husband, Hina Khan Sister In Law, Hina Khan First Karwa Chauth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com