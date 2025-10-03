दवा असली है या नकली कैसे करें पहचान, जानिए यहां आसान टिप्स और ट्रिक्स

Asli nakli dawan kaise pehchane : सोचिए, जब हम बीमार होते हैं तो सिर्फ दवा पर ही भरोसा करते हैं, लेकिन अगर वही दवा नकली निकल जाए तो? ये न तो हमारी बीमारी ठीक करेगी, बल्कि सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए, ये जानना बेहद जरूरी है कि आप जो दवा खरीद रहे हैं, वो असली है या नकली. ऐसे में हम यहां पर आपको कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप आसानी से नकली दवाओं की पहचान कर सकते हैं.

पैकेजिंग और लेबलिंग ध्यान से देखें

नकली दवाओं की पैकेजिंग पर अक्सर स्पेलिंग की गलतियां हो सकती हैं. फॉन्ट या कलर भी थोड़ा अलग हो सकता है. असली दवा पर सब कुछ साफ और सटीक लिखा होता है.

होलोग्राम या सिक्योरिटी सील कई दवा कंपनियां अपनी दवाओं पर होलोग्राम या खास तरह की सिक्योरिटी सील लगाती हैं. इसे रगड़ कर या रोशनी में देखकर चेक करें. अगर ये खराब हो, उखड़ी हुई हो या नकली लगे, तो सावधान हो जाएं.

बैच नंबर और एक्सपायरी डेट करें चेक

हर दवा पर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट साफ-साफ लिखी होती है. नकली दवाओं पर ये या तो धुंधली होगी, या आसानी से मिट जाएगी, या फिर इसमें कोई गड़बड़ी नजर आएगी. दवा खरीदने से पहले हमेशा इन दोनों चीजों को चेक करें.

MRP और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स करें चेक

पैकेजिंग पर दवा का MRP और बनाने वाली कंपनी का नाम-पता साफ-साफ लिखा होता है. नकली दवाओं पर ये जानकारी अधूरी या गलत हो सकती है.

रंग और बनावट पर दें ध्यान

अगर दवा का रंग या आकार आपको थोड़ा अलग लग रहा है या टैबलेट या कैप्सूल टूटा हुआ, चिपचिपा या उसमें धब्बा है, तो आप अलर्ट हो जाइए. क्योंकि असली दवाएं हमेशा एक जैसी क्वालिटी की होती हैं.

वहीं, कुछ दवाओं की एक खास गंध होती है. अगर दवा से कोई अजीब या तेज गंध आ रही है जो नॉर्मल नहीं है, तो सतर्क हो जाएं.

Dissolution करें चेक

अगर टैबलेट या कैप्सूल को पानी में घोलकर इस्तेमाल करना है, तो देखें कि वो सही से घुल रही है या नहीं. नकली दवाएं अक्सर ठीक से घुलती नहीं हैं.

प्राइस पर भी ध्यान दें

अगर कोई दवा आपको बाजार रेट से बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है, तो सावधान हो जाएं. अक्सर नकली दवाएं ग्राहकों को लुभाने के लिए बहुत कम दाम पर बेची जाती हैं. याद रखें, सस्ती चीजों के चक्कर में अपनी सेहत को दांव पर न लगाएं.

लाइसेंस वाली दुकान से खरीदें दवा

हमेशा किसी रजिस्टर्ड और भरोसेमंद मेडिकल स्टोर से ही दवाएं खरीदें. फुटपाथ या किसी अनजान जगह से दवा खरीदने से बचें, जहां बिल भी नहीं मिलता.

बिल जरूर लीजिए

दवा खरीदते समय हमेशा पक्का बिल लीजिए. ये आपको जरूरत पड़ने पर दवा बदलने या शिकायत करने में मदद करेगा.

अपनी दवा के बारे में जानें

अगर आप कोई दवा नियमित रूप से लेते हैं, तो उसके रंग, आकार, पैकेजिंग आदि के बारे में थोड़ी जानकारी रखिए.

इससे आपको कोई भी बदलाव तुरंत पहचानने में आसानी होगी.

ऑनलाइन चेक करें

कुछ दवा कंपनियां अपनी दवाओं को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा देती हैं. आप पैकेजिंग पर दिए गए कोड को उनकी वेबसाइट पर डालकर दवा के बारे में चेक कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)