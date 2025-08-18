विज्ञापन
कमर दर्द में राहत दिलाने का रामबाण आसन है अर्ध उष्ट्रासन, जानिए लीजिए घर पर कैसे करें

Ardha Ushtrasana Benefits: आयुष मंत्रालय ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक सरल लेकिन प्रभावशाली योगासन 'अर्ध उष्ट्रासन' को लेकर एक पोस्ट शेयर किया.

कमर दर्द में राहत दिलाने का रामबाण आसन है अर्ध उष्ट्रासन, जानिए लीजिए घर पर कैसे करें
Ardha Ushtrasana Benefits: इस आसन से रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बना सकते हैं.

Ardha Ushtrasana Benefits: आज के तेजी से बदलती लाइफस्टाइल में हम सभी अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन सही खान-पान, रेगुलर एक्सरसाइज और पर्याप्त आराम के बिना हेल्दी रहना मुश्किल हो जाता है. सिर्फ शरीर की देखभाल ही काफी नहीं होती, हमारा मन भी हेल्दी और शांत होना चाहिए. जब मन और शरीर दोनों हेल्दी रहते हैं, तभी हम जीवन की चुनौतियों का सामना अच्छे से कर पाते हैं. इसीलिए योग को दुनिया भर में सेहत का खजाना माना जाता है. योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है जो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर मजबूत बनाती है और साथ ही बीमारियों से दूर रखती है.

अर्ध उष्ट्रासन करने से क्या होता है?

आयुष मंत्रालय ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक सरल लेकिन प्रभावशाली योगासन 'अर्ध उष्ट्रासन' को लेकर एक पोस्ट शेयर किया. इस आसन के जरिए आप अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बना सकते हैं, साथ ही शरीर और मन को तरोताजा कर सकते हैं. आयुष मंत्रालय ने इस आसन को समझाने के लिए तस्वीरों के जरिए एक आसान तरीका बताया है, जिससे लोग इसका अभ्यास सही ढंग से कर सकें.

कैसे करें अर्ध उष्ट्रासन?

इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले दंडासन यानी सीधे बैठने की मुद्रा अपनाएं. फिर पैरों को मोड़कर वज्रासन की स्थिति में बैठें. दोनों हाथों को कंधों के सीध में ऊपर उठाएं. अब दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी पकड़ें और बाएं हाथ को सामने लाएं. धीरे-धीरे कमर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं लेकिन ज्यादा पीछे न जाएं. इस स्थिति में दस सेकंड तक रहें. फिर पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाएं. अब दूसरी ओर इसी तरह से दोहराएं.

अर्ध उष्ट्रासन करने के फायदे

आयुष मंत्रालय ने अपने पोस्ट में अर्ध उष्ट्रासन के फायदे भी बताए. यह पीठ और गर्दन की ताकत को बढ़ाता है. ज्यादातर लोग लंबे समय तक बैठने या मोबाइल देखने की वजह से गर्दन और पीठ दर्द से परेशान रहते हैं. यह आसन उनके लिए राहत देने वाला योगासन है. साथ ही, यह आसन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त खून और ऑक्सीजन मिलती है, जिससे शरीर तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करता है.

इसके अलावा, अर्ध उष्ट्रासन कब्ज और कमर दर्द से राहत देने में भी मददगार है. जब हम इस आसन को नियमित करते हैं, तो पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और पाचन तंत्र मजबूत होता है. इससे कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं और पेट हल्का महसूस होता है. इस योगासन से मानसिक तनाव भी कम होता है. जब शरीर ठीक रहता है तो हमारा मन भी खुश और शांत रहता है. आयुष मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगर आपको कमर या घुटनों में कोई तकलीफ है तो बिना डॉक्टर से सलाह लिए इस आसन को न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

