अंजीर के फायदे और नुकसान: सेहत का खजाना है अंजीर, लेकिन लिमिट से ज्यादा खाया तो हो सकते हैं ये नुकसान

अंजीर खाने के फायदे | Benefits of Fig

पाचन तंत्र के लिए बेहतर (Beneficial for Digestion System): अंजीर में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर भी होता है, जिसकी वजह से पेट में गैस और कब्ज जैसी परेशानी नहीं होती और खाना अच्छे से पच जाता है. इसे खाने से पेट भी आसानी से साफ होता है.



हड्डियों को मिलती है मजबूती (Good for Bones) : अंजीर खाने से हड्डियों से संबंधित बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है. अगर किसी व्यक्ति को हड्डी से जुड़ी समस्या है तो उन्हें अंजीर का सेवन करना चाहिए.



दिल के लिए फायदेमंद (Good for Heart) : अंजीर के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है क्योंकि इसमें फिनोल और ओमेगा 3 के गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं. अंजीर खाने से दिल हेल्दी बना रहता है.



एनीमिया को करे दूर (Beneficial in Anemia) : जो व्यक्ति खून की कमी से जूझ रहा है, उसे अपनी डाइट में अंजीर को शामिल करना चाहिए क्योंकि अंजीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है. जो शरीर से खून की कमी को दूर कर सकता है.

अंजीर खाने के नुकसान | Side effects of Fig

1. अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है तो अंजीर के सेवन से परहेज करना चाहिए.

2. डायबिटीज के मरीजों को अंजीर खाने से बचना चाहिए क्योंकि अंजीर में काफी मात्रा में शुगर पाया जाता है. जो डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

3. बहुत अधिक अंजीर खाने से उसके बीज आंतों में फंस कर रुकावट ला सकते हैं, जो लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है.

4. ज्यादा मात्रा में अंजीर खाने से दांतों में कीड़ा लग सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही अंजीर का सेवन करें.

