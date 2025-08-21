Vitamin D लेने के लिए धूप में कितनी देर बैठें? डॉक्टर ने बताया किस तरह बैठने पर सूरज से सीधा मिलता है विटामिन डी

How to take Vitamin D From Sun: विटामिन डी हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है. यह न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है बल्कि इम्यून सिस्टम को भी दुरुस्त रखता है. इसकी कमी से थकान, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, बार-बार बीमार होना जैसी परेशानियां हो सकती हैं. इसके अलावा भी विटामिन डी की कमी बॉडी को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है. वहीं, जब बात इस कमी को पूरा करने की आती है, तो इसके लिए सबसे पहले धूप में बैठने की सलाह दी जाती है. सूरज की रोशनी को विटामिन डी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत माना जाता है. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होता है कि इसके लिए कितनी देर धूप में बैठना चाहिए? या विटामिन डी लेने के लिए किस तरह बैठना सबसे अच्छा होता है. आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं इन सवालों के जवाब-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर कैंसर इम्यूनोथेरेपी विशेषज्ञ डॉक्टर जमाल ए. खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, 'विटामिन D सीधे धूप से नहीं बल्कि सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावॉयलेट रेज (UV rays) से मिलता है. इसलिए सही तरीके से धूप लेना जरूरी है.'

डॉक्टर खान के अनुसार, सिर्फ 15 मिनट धूप में बैठना ही काफी है. इससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है. लंबे समय तक धूप में बैठने की जरूरत नहीं है.

विटामिन डी लेने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप सूरज की ओर पीठ करके बैठें. हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें, जैसे पतला कुर्ता, ताकि शरीर पर हल्की धूप आसानी से पड़ सके. इस तरह बैठने से यूवी रेज त्वचा पर अच्छे से असर करती हैं और शरीर विटामिन डी बना लेता है.

धूप से विटामिन डी लेने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है. सुबह-सुबह की धूप हल्की और लाभदायक होती है. इस समय धूप में बैठने से त्वचा पर ज्यादा हानि भी नहीं होती और विटामिन डी भी अच्छे से मिल जाता है.

इस तरह छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.