अंडे के अलावा इन फूड्स में होता है हाई Protein, शाकाहारी लोगों को परेशान होने की नहीं है जरूरत

आपको बता दें कि सिर्फ अंडे में नहीं बल्कि कई ऐसे वेज फूड हैं जिनके सेवन से शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं. आज हम उन्हीं फूड की लिस्ट साझा करने जा रहे हैं. तो बिना देर किए आइए जानते हैं.


इन सारी चीजों को हफ्तों में बांटकर खाएं, इससे आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा.

Protein food : जब भी शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले अंडा खाने की सलाह देते हैं. नॉन वेजिटेरियन और एगेटेरियन तो इसे खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन उन्हें दिक्कत होती है. ऐसे में फिर वो टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि बात सेहत की है. लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ अंडे में नहीं बल्कि कई ऐसे वेज फूड हैं, जिनके सेवन से शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं. आज हम उन्हीं फूड की लिस्ट साझा करने जा रहे हैं. तो बिना देर किए आइए जानते हैं.

1. सोया चंक्स - 52 ग्राम
2. टोफू - 10 ग्राम
3. पनीर - 14 ग्राम 
4. ग्रीक दही - 10 ग्राम 
5. क्विनोआ - 14 ग्राम 
ऐमारैंथ - 13 ग्राम 
7. एडैमैम - 11 ग्राम 
8. टेम्पेह - 19 ग्राम 
9. मूंग दाल - 9 ग्राम
10. चना दाल - 9 ग्राम 
काली बीन्स - 9 ग्राम 
12. राजमा - 9 ग्राम 
13. मूंगफली - 25 ग्राम
14. बादाम - 21 ग्राम
15. पिस्ता - 20 ग्राम 
अलसी के बीज - 18 ग्राम
17. चिया के बीज - 17 ग्राम 
18. कद्दू के बीज - 19 ग्राम
19. सूरजमुखी के बीज - 21 ग्राम 
20. हेम्प सीड्स - 32 ग्राम 

इन सारी चीजों को हफ्तों में बांटकर खाएं, इससे आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा और आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

