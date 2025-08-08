हर किसी के लिए हेल्दी नहीं होते अलसी के बीज, जानें किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन

Alsi Ke Beej Khane Ke Nuksan: अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर हैं जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं, लेकिन हर चीज की तरह अलसी के बीज के भी कुछ नुकसान हैं. ज्यादा मात्रा में इनका सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों में जरूरत से ज्यादा अलसी के बीज का सेवन पड़ सकता है महंगा.

Alsi Ke Beej Jyada Khane Ke Nuksan | Alsi Ke Beej Khane Se Kya Hota Hai | Jyada Alsi Ke Beej Kyu Nahi Khana Chahiye

अलसी का साइड इफेक्ट क्या है?

पेट: अलसी के बीज में फाइबर ज्यादा होता है, जो पेट में गैस, सूजन, कब्ज या दस्त जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए जिन्हें पहले से ही इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम या अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें इसके ज्यादा सेवन से बचना चाहिए.

प्रेग्नेंसी: प्रेग्नेंसी के दौरान अलसी के बीज का ज्यादा सेवन बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए इसे डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

एलर्जी: कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा अलसी के बीज खाने से त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, सूजन या सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

हार्मोनल असंतुलन: अलसी के बीजों में फाइटोएस्ट्रोजन्स होते हैं, जो हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं. ऐसे में महिलाओं को इन बीजों का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए.

