सिर्फ 15 दिनों तक भुनी हुई अलसी खाने से होंगे कमाल के फायदे, जानें सही तरीका और समय

Alsi Khane Ke Fayde: आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल बहुत व्यस्त हो गई है. सब आगे बढ़ने और काम की दौड़ में लगे रहते हैं जिसकी वजन से उनका खानपान अनियमित हो जाता है. साथ ही लोगों का तनाव भरा लाइफस्टाइल शरीर को धीरे-धीरे अंदर से प्रभावित कर देता है. इन सबका असर हमारे पाचन से लेकर हार्मोन्स और वजन पर भी पड़ता है. ऐसे में आप अपनी डाइट में कुछ हेल्दी और नेचुरल चीजों को शामिल कर सकते हैं. इन्हीं में से एक है अलसी के बीज (Flaxseeds), जिन्हें सुपरफूड भी कहा जाता है. अगर आप लगातार 15 दिनों तक भुनी हुई अलसी का सेवन गुनगुने पानी के साथ करते हैं, तो शरीर में कई बदलाव देख सकते हैं. आपको बता दें कि अलसी ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो शरीर को अंदर से पोषण देती है.

1. कब्ज और पाचन में सुधार

भुनी हुई अलसी में मौजूद डायटरी फाइबर पाचन को दुरुस्त करने में मदद करता है. इसका रोजाना सेवन करने से कब्ज की समस्या में राहत, पेट साफ रहने में मदद

करने के साथ ही अपच और गैस की परेशानी भी कम कर सकती है.

कैसे करें सेवन

1 चम्मच भुनी हुई अलसी को चबाकर, उसके बाद गुनगुना पानी पीएं.

2. गट हेल्थ को मजबूत बनाती है

लगातार 10-15 दिनों तक अलसी खाने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. इसके साथ ही इसका सेवन आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होने से एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है.

3. महिलाओं के लिए हार्मोन बैलेंस में मददगार

अलसी में मौजूद लिग्नान्स (Lignans) हार्मोन बैलेंस में भूमिका निभाते हैं इसका नियमित सेवन करने से अनियमित पीरियड्स की समस्या में सुधार होता है. इसके साथ ही मेनोपॉज़ के लक्षणों जैसे मूड स्विंग, गर्मी लगना आदि में राहत मिल सकती है. यह असर धीरे-धीरे दिखता है, इसलिए इसका सेवन नियमित होना चाहिए.

4. वजन कम करने में सहायक

अलसी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती. ऐसे में आप ओवरईटिंग करने से बचते हैं जो आपके वेट लॉस प्रोसेस में भी मदद करता है.

टिप: सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले लेना ज्यादा फायदेमंद होता है.

अलसी को हल्का भूनकर एयरटाइट डिब्बे में रखें.

रोज 1 से 2 चम्मच तक सेवन करें.

अधिक मात्रा में न लें, नहीं तो पेट फूलने या गर्मी होने की संभावना होती है.

