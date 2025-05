Flax seeds side effects: ये लोग भूलकर भी न करें अलसी के बीजों का सेवन, वरना हो जाएगा सेहत को नुकसान

Flax seeds side effects: अलसी के बीज आयुर्वेद में सेहत के लिए वरदान कहे गए हैं. ये बीज सेहत को ढेर सारे फायदे पहुंचाते हैं इसलिए इन्हें सुपरफूड की कैटेगरी में रखा जाता है. अलसी के बीजों में पाया जाने वाले ढेर सारा फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड (Flaxseed Benefits for Health) शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं. इसके अलावा अलसी के बीज एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण हानिकारक फ्री रेडिकल्स से भी बचाव करते हैं. लेकिन जिस तरह हर चीज का फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान (Side Effects of Flax Seeds) होता है, उसी तरह अलसी के बीज भी कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. चलिए आज जानते हैं कि किन (These People Should not Eat Flax Seeds) लोगों को अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए हानिकारक (Low BP Patients Avoid Flax Seeds)



अलसी के बीज शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, उनके लिए तो इन बीजों का सेवन फायदेमंद साबित होता है. लेकिन जिन लोगों का बीपी लो रहता है, उनके लिए इसका सेवन बुरा साबित हो सकता है. इनके सेवन से शरीर में ब्लड प्रेशर और ज्यादा लो हो सकता है. अगर लो बीपी वाले लोग अलसी के बीजों का सेवन करते हैं तो ब्लड प्रेशर ज्यादा गिरने पर कमजोरी, थकान, चक्कर और यहां तक कि बेहोशी की समस्या भी सामने आ सकती है.

पेट की समस्या वाले लोग न करें अलसी के बीजों का सेवन (Stomach Problem)



अलसी में ढेर सारा फाइबर पाया जाता है इसलिए ये डाइजेशन के लिए अच्छी मानी जाती है. लेकिन यदि किसी को गैस बनने, अपच की या ब्लोटिंग की शिकायत है तो उसे अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.ऐसी कंडीशन में ज्यादा फाइबर नुकसान करता है. जो लोग डायरिया के शिकार हैं, उन्हें भी अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. अगर आप अलसी के बीजों का बिना पानी के खाते हैं तो पेट में भारीपन हो सकता है.

प्रेग्नेंट महिलाएं अलसी के बीजों से दूर रहें (Pregnant Women)



प्रेग्नेंट महिलाओं को अलसी के बीजों का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए. अगर वो अलसी के बीज खाना चाहती हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.दरअसल अलसी के बीजों में पाए जाने वाले कुछ कंपाउंड प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर के हार्मोनल बदलाव पर बुरा असर डाल सकते हैं जिससे महिला के अजन्मे बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ सकता है.

दवा खाने वाले लोग न करें सेवन (Medication)



अगर कुछ खास दवाएं लगातार खा रहे हैं तो इन बीजों का सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. जो लोग खून पतला करने की दवा खाते हैं, उन्हें इन बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे खून ज्यादा पतला होने का खतरा पैदा हो जाता है.

थायराइड के मरीज न खाएं अलसी के बीज (In Thyroid)



थायराइड के मरीजों को भी अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. अलसी के बीज आयोडीन के अवशोषण में बाधा डालते हैं. ऐसे में थायराइड गंभीर हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.