इन 3 लोगों के लिए अलसी बीज खाना पड़ सकता है महंगा, आज से बना लें दूरी

Alsi Ke Beej Khane Ke Nuksan: अलसी के बीज कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है. इसलिए कई लोग स्वस्थ रहने के लिए इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं. इसमें मौजद ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और अन्य पोषक तत्व कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? इन हेल्दी सीड्स का सेवन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को बना लेनी चाहिए अलसी के बीज से दूरी.

Alsi Ke Beej Jyada Khane Ke Nuksan | Side Effects Of Eating Too Much Flax Seeds | Alsi Ke Beej Kise Nahi Khana Chahiye

अलसी किन लोगों को नहीं खानी चाहिए?

पेट की समस्या: अलसी के बीजों में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. जरूरत से ज्यादा इनका सेवन पेट में गैस, सूजन, कब्ज या दस्त जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. ऐसे में पेट से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए इन बीजों का सेवन हानिकारक हो सकता है.

एलर्जी: कुछ लोगों को ज्यादा मात्रा में अलसी के बीज खाने से एलर्जी हो सकती हैं. जो त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, सूजन या सांस लेने में तकलीफ की वजह बन सकता है.

हार्मोनल इंबैलेंस: अलसी के बीज में फाइटोएस्ट्रोजेन होते हैं जो शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा सकते हैं. इसलिए जरूरत से ज्यादा इन बीजों का सेवन करने से हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)