रोज 5 मिनट ज्यादा एक्सरसाइज और 30 मिनट कम बैठना, लंबी उम्र पाने का आसान फॉर्मूला

Long Life Tips: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में, मोबाइल पर, टीवी के सामने या गाड़ी चलाते हुए. अक्सर हमें लगता है कि सेहतमंद रहने के लिए रोज लंबी एक्सरसाइज, जिम या कड़े टारगेट जरूरी हैं. लेकिन, नई रिसर्च एक राहत भरी खबर लेकर आई है. रिसर्च बताती है कि बहुत छोटे-छोटे लाइफस्टाइल बदलाव भी लाखों लोगों की जिंदगी लंबी कर सकते हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार, रोजाना सिर्फ़ पांच मिनट ज्यादा एक्सरसाइज और 30 मिनट कम बैठना समय से पहले होने वाली मौतों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है. यानी सेहत सुधारने के लिए आपको अपनी पूरा रूटीन बदलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी-सी एक्टिविटी एड करनी है.

रिसर्च में क्या सामने आया?

UK, US, नॉर्वे और स्वीडन के करीब 1 लाख 35 हजार लोगों पर की गई एक बड़ी स्टडी में यह बात सामने आई कि रोजाना सिर्फ पांच मिनट ज्यादा मीडियम-इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी (जैसे तेज चलना) करने से मौत के जोखिम में लगभग 10% की कमी आई.

इतना ही नहीं, नॉर्वेजियन स्कूल ऑफ स्पोर्ट साइंसेज के रिसर्चर्स ने पाया कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना 30 मिनट कम बैठता है, तो सभी तरह की मौतों का खतरा करीब 7% तक कम हो सकता है. यह फायदा खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखा गया, जो सबसे कम एक्टिव थे. इन नतीजों को प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित किया गया, जिससे इनकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है.

क्यों खास है यह स्टडी?

अब तक ज्यादातर हेल्थ गाइडलाइंस यह मानती थीं कि फायदा तभी होगा जब लोग तय किए गए बड़े एक्सरसाइज़ टारगेट पूरे करें. लेकिन, इस रिसर्च ने साबित किया कि थोड़ी-सी एक्टिविटी भी बड़ा असर डाल सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कम चलते-फिरते हैं.

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडन डोहर्टी के मुताबिक, यह स्टडी इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाती है कि थोड़ा-सा बेहतर करना भी पूरी आबादी के लिए बड़ा फायदा ला सकता है.

मीडियम-इंटेंसिटी एक्टिविटी क्या होती है? | What is Medium-intensity Activity?

मीडियम एक्टिविटी वह होती है जिसमें सांस थोड़ी तेज चलने लगे, शरीर में हल्की गर्मी महसूस हो, जैसे तेज चाल से चलना, घर का काम करना, बागवानी, सीढ़ियां चढ़ना.

इसी तरह, अगर आप 30 मिनट कम बैठना चाहते हैं, तो उसकी जगह घर में थोड़ा घूमना, खड़े होकर काम करना या हल्की वॉक करना काफी है.

नींद, डाइट और एक्टिविटी, तीनों का असर

eClinicalMedicine जर्नल में प्रकाशित एक और स्टडी बताती है कि अगर नींद, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट में छोटे-छोटे सुधार साथ किए जाएं, तो उम्र और भी बढ़ सकती है. जैसे 5 मिनट ज्यादा नींद, 2 मिनट ज्यादा तेज चलना या सीढ़ियां चढ़ना, रोज आधी सर्विंग ज्यादा सब्ज़ियां खाना.

इन छोटे बदलावों से सबसे खराब लाइफस्टाइल वाले लोगों की उम्र में एक साल तक का इजाफा हो सकता है. वहीं, जिन लोगों की नींद, डाइट और एक्टिविटी तीनों बेहतरीन थीं, वे लगभग 10 साल ज्यादा जीते पाए गए.

अच्छी सेहत के लिए बड़े बदलाव जरूरी नहीं. रोज़ाना पांच मिनट ज्यादा चलना और आधा घंटा कम बैठना भी आपकी जिंदगी में साल एड सकता है. यह रिसर्च हमें यही सिखाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)