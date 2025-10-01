क्या आप भी नींद में कर देते हैं बिस्तर पर Toilet, इसके पीछे का कारण और असरदार उपाय जानिए यहां

Adults Bed-wetting: हम में से कई लोगों को लगता है कि बिस्तर गीला करना सिर्फ बच्चों की समस्या है. लेकिन, सच्चाई ये है कि बड़े होने के बाद भी कुछ लोग नींद में बिस्तर गीला कर देते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में 'नॉक्टर्नल एनुरेसिस' कहते हैं. ये किसी के लिए भी शर्मिंदगी और परेशानी का कारण बन सकता है. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस समस्या से जूझ रहा है, तो आज हम इसके पीछे का कारण और निजात पाने का तरीका क्या इस पर बात करेंगे.
रात में बिस्तर गीला करने के पीछे कारणजेनेटिक कारण
अगर आपके माता-पिता में से किसी को ये समस्या रही है, तो आपको भी हो सकती है.छोटे Bladder
छोटे ब्लैडर के कारण भी आपको नींद में टॉयलेट हो सकती है.यूरिन का ज़्यादा बनना
रात में किडनी कभी-कभी सामान्य से ज़्यादा यूरिन बना सकती हैं. जिसके कारण भी आप बिस्तर गीला कर सकते हैं.एंटीडाइयूरेटिक हार्मोन (ADH)
ये हार्मोन यूरिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. अगर इसका लेवल कम होता है, तो ज़्यादा यूरिन बन सकता है.ब्लैडर की मांसपेशियों की समस्या
कभी-कभी मूत्राशय की मांसपेशियां सही ढंग से काम नहीं करतीं, जिससे यूरिन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा कुछ दवाएं भी बिस्तर गीला करने का कारण बन सकती हैं.मेडिकल कंडीशन
Diabetes, Sleep Apnea, (UTI), Neurological problems भी इसका कारण हो सकती हैं.स्ट्रेस
तनाव और चिंता भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं. वहीं, शराब और कैफीन के ज्यादा सेवन से भी यूरिन की समस्या हो सकती है.
क्या करेंलाइफस्टाइल में करें बदलाव
- दिन में पर्याप्त पानी पिएं, लेकिन शाम के समय या सोने से कुछ घंटे पहले पानी और अन्य किसी लिक्विड फूड का सेवन कम करें.
- रात में कैफीन और शराब का सेवन बिल्कुल न करें.
- सोने से पहले बाथरूम जाएं, रात में एक या दो बार उठकर बाथरूम जाने के लिए अलार्म सेट कर सकते हैं.
- इसके अलावा तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान या अपनी पसंद की कोई भी एक्टिविटी करें.
- वहीं, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप पैड या डायपर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर, खासकर यूरोलॉजिस्ट (Urologist) से मिलें. वो आपकी समस्या का सही कारण पता लगाकर उचित इलाज बता पाएंगे. डॉक्टर कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं.
