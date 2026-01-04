आंखों पर रख लीजिए ये ठंडी चीज आंख की जलन, सूजन और थकावट झट से होगी दूर

विज्ञापन
मंत्रालय के अनुसार, ठंडे कॉटन पैड आंखों के लिए बहुत फायदेमंद हैं. यह तरीका बहुत आसान है और घर पर कोई भी कर सकता है. इसे करने का तरीका हम आपको आगे आर्टिकल में बताने जा रहे हैं.

. ठंडे पानी का सेंक आंखों की गर्मी शांत करता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है.

Eye care tips : आजकल स्क्रीन के सामने घंटों काम करना मजबूरी बन चुकी है. इससे आंखों की सेहत पर खराब असर पड़ता है. आंखें थक जाती हैं, जलन होती है और सूजन आ जाती है. ऐसे में आसान उपाय है ठंडे कॉटन पैड का इस्तेमाल. यह आसान तरीका आंखों को तुरंत राहत देता है और कोई खर्च भी नहीं लगता. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय आंखों की थकान उतारने और ठीक रखने के लिए ठंडे कॉटन पैड के इस्तेमाल की सलाह देता है. मंत्रालय के अनुसार, ठंडे कॉटन पैड आंखों के लिए बहुत फायदेमंद हैं. यह तरीका बहुत आसान है और घर पर कोई भी कर सकता है. इसे करने का तरीका हम आपको आगे आर्टिकल में बताने जा रहे हैं.

आंखों पर कैसे करें कॉटन पैड यूज

सबसे पहले अपना चेहरा साफ करें और पसीना पोंछ लें. फिर साफ कॉटन पैड लें और उन्हें ठंडे पानी में अच्छी तरह भिगो दें. अतिरिक्त पानी निचोड़कर पैड को हल्का नम रखें. अब आराम से लेट जाएं, आंखें बंद करें और इन पैड्स को दोनों आंखों पर रखें.

एक्सपर्ट के अनुसार ठंडे पैड को कम से कम 10 मिनट तक आंखों पर रखकर आराम करें. इस दौरान गहरी सांस लें और मन को शांत रखें. ठंडक आंखों की मांसपेशियों को आराम देती है, सूजन कम होती और थकान दूर होती है.

यह उपाय खासकर कंप्यूटर या मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत अच्छा है. लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखें ड्राई हो जाती हैं, जलन होती है, ठंडे पैड इससे राहत देते हैं.

आयुर्वेद में आंखों की देखभाल को बहुत महत्व दिया जाता है. ठंडे पानी का सेंक आंखों की गर्मी शांत करता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है. अगर आप चाहें तो ठंडे पानी में गुलाब जल की कुछ बूंदें मिला सकते हैं, जो और ज्यादा ताजगी देगा. लेकिन सादा ठंडा पानी भी काफी है. यह तरीका पूरी तरह नैचुरल और सुरक्षित है. रोजाना शाम को या थकान महसूस होने पर यह उपाय अपना सकते हैं.

खास बात है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आंखों में गंभीर समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, लेकिन रोजमर्रा की थकान के लिए ठंडे कॉटन पैड बेस्ट हैं. बस 10 मिनट का यह आराम आपकी आंखों को नई ताकत देगा और आपको रिफ्रेश महसूस होगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

