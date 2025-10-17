सेफ और हेल्दी दिवाली मनाने के लिए इन 8 टिप्स को जरूर रखें याद, हर पल होगा यादगार, अपनों से मिलेगा प्यार

दिवाली खुशियों का त्योहार है और हर कोई अपने परिवार वालों के साथ मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहता है. ऐसे में अगर आप सेफ और हेल्दी दिवाली मनाना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप इस बार की दिवाली यादगार बना सकते हैं. यहां पढ़ें 8 जरूरी टिप्स.

सेफ और हेल्दी दिवाली के लिए 8 जरूरी टिप्स- (8 Essential Tips for a Safe and Healthy Diwali)

1. अगर आप फिट हैं, तो त्योहारों का आनंद अच्छे लें सकते हैं, ऐसे में खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए त्योहार के दौरान भी एक्सरसाइज बिल्कुल न छोड़ें.

2. इस बार गैजेट-फ्री दिवाली मनाने के बारे में सोचें. ऐसे में आपको परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा.



3. दिवाली के मौके पर परिवार के लोगों और दोस्तों को तोहफे देना बिल्कुल न भूलें. उन्हें स्पेशल महसूस कराएं.



4. दिवाली का मतलब है ढेर सारा टेस्टी खाना. ऐसे में त्योहार के समय खूब सारा खाएं, लेकिन उल्टा- सीधा खाने से बचें. वहीं खुद को हाइड्रेटेड रखें और सही मात्रा में पानी पीएं.



5. दिवाली पर अस्थमा के मरीजों को अपना इनहेलर हमेशा साथ रखने की सलाह दी जाती है. इसी के साथ ऑयली फूड को अवॉइड करें और पटाखों के धुएं से दूर रहें.



6. अगर आप सेफ और हेल्दी दिवाली मनाने की सोच रहे हैं, तो पटाखों को न जलाएं, क्योंकि यह प्रदूषण के साथ- साथ शोर और धुआं पैदा करते हैं, जिसका असर बच्चों, बूढ़ों और पालतू जानवरों पर पड़ता है.



7. इस दिवाली के मौके पर आप अपनी मां के साथ मिठाइयां बना सकते हैं और बाहर के खाने से मिलने वाली ढेर सारी कैलोरी को अवॉइड कर सकते हैं.



8. इसी के साथ दिवाली पर अपनों की देखभाल के साथ, पालतू जानवर के बारे में भी सोचें. बता दें, पालतू जानवर पटाखों के प्रदूषण से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं. ऐसे में उन्हें घर पर ही रखें, पर्दे लगाएं और हो सके तो उनके कान ढकें. आप अपनी और अपनों की सुरक्षा का ध्यान रख कर इस दिवाली है सेफ और हेल्दी बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)