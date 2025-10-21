विज्ञापन

मन्नत में नहीं हुई दिवाली पार्टी, शाहरुख खान ने बड़े ही सादे अंदाज में कुछ यूं मनाया त्योहार

शाहरुख ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक इमोशनल मैसेज लिखकर सभी फैन्स के लिए प्यार जताया और दिवाली की गर्मजोशी भरी बधाई दी.

शाहरुख खान ने इस अंदाज में दी दिवाली की बधाई
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपने फैन्स के लिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और समृद्धि व खुशी का एक बेहद प्यारा मैसेज शेयर किया. आमतौर पर ग्रैंड पार्टीज के लिए जाने जाने वाले शाहरुख ने इस बार मन्नत में चल रहे रिनोवेशन के कारण परिवार के साथ एक शांत सा सेलिब्रेशन किया. वे इन दिनों अपनी बेटी सुहाना खान के साथ फिल्म ‘किंग' की शूटिंग समेत इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं.

शाहरुख का फैन्स के लिए दिवाली मैसेज

शाहरुख ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक इमोशनल मैसेज लिखकर सभी फैन्स के लिए प्यार जताया और दिवाली की गर्मजोशी भरी बधाई दी. एक तस्वीर शेयर करते हुए, जिसमें उनकी पत्नी गौरी खान दिवाली पूजा करती नजर आ रही हैं, उन्होंने कैप्शन में लिखा, “सभी को दिवाली की शुभकामनाएं! मां लक्ष्मी आपको समृद्धि और खुशी प्रदान करें. सभी के लिए प्यार, रोशनी और शांति की कामना.” इस पोस्ट पर फैन्स ने कमेंट सेक्शन में दिवाली की बधाइयां, दिल के इमोजी और प्यार भरे संदेशों की बाढ़ ला दी.

मन्नत में क्यों नहीं हुई दिवाली पार्टी?

शाहरुख अक्सर मन्नत में ग्रैंड दिवाली पार्टियों की मेजबानी करते हैं. हालांकि इस साल घर में रिनोवेशन के चलते उन्होंने बड़े प्रोग्राम को छोड़कर परिवार के साथ सादगी से त्योहार मनाया.

शाहरुख की अगली फिल्म ‘किंग' के बारे में

प्रोफेशनल मोर्चे पर, शाहरुख घर, फिल्म सेट और फॉरेन प्रोजेक्ट्स के बीच बिजी हैं. वे यूरोप में ‘किंग' की शूटिंग कर रहे हैं. पिछले हफ्ते उन्हें जॉय फोरम में देखा गया, जहां उन्होंने कोरियाई फिल्म लीजेंड ली जंग-जे समेत कई दूसरे कलाकारों से मुलाकात की. ‘किंग' में शाहरुख पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ काम करेंगे. फिल्म में दीपिका पादुकोण का किरदार अहम होगा. साथ ही रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन जैसे सितारे भी नजर आएंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

