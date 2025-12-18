सुबह 5 मिनट में बनने वाले 5 हाई-प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी, जानिए यहां

5 minute healthy breakfast recipe : क्या आप जानते हैं कि नाश्ते में प्रोटीन (Protein) शामिल करना कितना जरूरी है? प्रोटीन खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, एनर्जी बनी रहती है, और बार-बार कुछ खाने की क्रेविंग (Craving) कम होती है. अच्छी बात यह है कि हाई-प्रोटीन नाश्ता बनाने के लिए आपको घंटों किचन में नहीं बिताना पड़ेगा. आज हम आपको 5 ऐसे सुपर-फास्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी बता रहे हैं, जो सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे और प्रोटीन से भरपूर भी हैं.
5 मिनट में तैयार होने वाला हेल्दी नाश्ता
1. प्रोटीन शेककैसे बनाएं
- एक ब्लेंडर (Blender) जार लें.
- इसमें 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर (आप वेनिला या चॉकलेट फ्लेवर ले सकते हैं), 200 ml दूध (या पानी), और अपनी पसंद का कोई एक फल (जैसे आधा केला या कुछ स्ट्रॉबेरी) डालें.
- बस 30 सेकंड के लिए इसे ब्लेंड करें.
- आपका झटपट, एनर्जी से भरपूर नाश्ता तैयार है.
2. पनीर चाट या मसाला पनीर | Paneer Chaat or Masala Paneerकैसे बनाएं
- लगभग 100 ग्राम कच्चे पनीर के छोटे-छोटे क्यूब्स (टुकड़े) काट लें.
- अब इस पर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, और जरा सा चाट मसाला छिड़कें.
- अगर आप और तेज खाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़े से कटे हुए टमाटर (Tomato) और प्याज (Onion) भी मिला सकते हैं.
- इसे फटाफट खाएं और खुद को चार्ज करें.
3. अंडे की भुरजी | Quick Egg Scrambleकैसे बनाएं
- एक छोटे पैन में थोड़ा सा तेल या घी गरम करें.
- थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट तक भूनें.
- अब 2 अंडे फोड़कर पैन में डालें. नमक और काली मिर्च डालें.
- इसे चलाते हुए 2 मिनट तक पकाएं.
- गरमा-गरम भुरजी (या स्क्रैम्बल) को एक प्लेट में निकालें. आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या 1 स्लाइस टोस्ट के साथ.
4. दही और बीज का हेल्दी बाउलकैसे बनाएं
- एक कटोरी में 1 कप दही लें.
- इसमें 1 चम्मच चिया सीड्स (Chia Seeds) या अलसी के बीज (Flax Seeds) मिला लें. ये दोनों भी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं.
- स्वाद के लिए 1 चम्मच शहद (Honey) या थोड़े से कटे हुए फल (जैसे सेब) डाल लें.
- मिक्स करें और खा लें. ये ब्रेकफास्ट पेट को ठंडक भी देता है और एनर्जी भी.
5. पीनट बटर और केला टोस्टकैसे बनाएं
- सबसे पहले 2 ब्राउन ब्रेड (Brown Bread) को टोस्ट कर लें.
- अब हर टोस्ट पर 1 चम्मच पीनट बटर अच्छे से फैलाएं.
- इसके ऊपर केले (Banana) के गोल-गोल पतले स्लाइस काटकर रखें.
- आप चाहें तो ऊपर से थोड़े से कद्दूकस किए हुए बादाम या अखरोट भी डाल सकते हैं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
