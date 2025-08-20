विज्ञापन
विशेष लिंक

DNA प्रोटेक्शन के लिए रोज 60 ग्राम से ज्यााद बादाम खाना जरूरी, नई रिसर्च में हुआ खुलासा

Almonds for DNA Protection: क्या आप जानते हैं हर दिन 60 ग्राम से ज्यादा बादाम खाने से DNA की सुरक्षा हो सकती है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में काफी मदद मिल सकती है? आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ.

Read Time: 3 mins
Share
DNA प्रोटेक्शन के लिए रोज 60 ग्राम से ज्यााद बादाम खाना जरूरी, नई रिसर्च में हुआ खुलासा
Almonds for DNA Protection: बादाम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकता है.

Almonds for DNA Protection: बादाम सेहत के लिए अच्छा होता है और दिमाग तेज करने के लिए इसे खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन आपको बता दें, हाल में हुए नए रिसर्च से पता चला है कि रोजाना 60 ग्राम से ज्यादा बादाम खाने से  DNA की सुरक्षा हो सकती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में काफी मदद मिल सकती है, जो उम्र बढ़ने, सूजन और पुरानी बीमारियों के पीछे के मुख्य कारणों में से एक है. बता दें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम के हानिकारक अणु जमा हो जाते हैं और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं. इसी के साथ ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी तेज कर देते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.

यह भी पढ़ें: दांतों के पीलेपन को साफ करने के लिए इस फल का छिलका कारगर, दांत दूध की तरह सफेद हो जाएंगे

बादाम की खासियत के बारे में जानिए (Special Properties of Almonds)

विटामिन ई, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बादाम शरीर के लिए छोटे अंगरक्षकों (Tiny Bodyguards) की तरह काम करते हैं, जो आपके शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में सहारा देते हैं. इसका मतलब है कि बादाम खाने की आपकी आदत न केवल सेहत के लिए अच्छी है,  बल्कि लंबे समय तक स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट कदम भी है. बता दें, यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, आपके जेनेटिक मैटेरियल (Genetic Material) की रक्षा करता है, और उम्र बढ़ने के लक्षणों को भी धीमा कर सकता है.

बादाम और DNA प्रोटेक्शन (Almonds And DNA Protection)

नई रिसर्च से पता चलता है, जो लोग प्रतिदिन 60 ग्राम से अधिक बादाम खाते हैं, उनके एंटीऑक्सीडेंट लेवल में काफी सुधार होता है और ऑक्सीडेटिव तनाव (Oxidative Stress)  को कम करने में मदद करती है, जिसका के कारण  DNA बेहतर होता है और शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ रहती है.

यह भी पढ़ें: श्री श्री रविशंकर ने बताया नशा छुड़ाने का नेचुरल तरीका, इस एक उपाय से धूम्रपान, शराब, गुटखा सब कर देंगे बंद

क्यों 60 ग्राम बादाम खाना सही है? (Why Is It Good To Eat 60 Grams of Almonds?)

हालांकि बादाम को लंबे समय से हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता रहा है. ऐसे में की गई नई स्टडी नए मानक पर प्रकाश डालती है, क्योंकि "60 ग्राम"  बादाम का सेवन एक सामान्य मुट्ठी भर से ज्यादा है, लेकिन माना गया है कि इस मात्रा में  बादाम खाने से व्यक्ति को उसमें मौजूद विटामिन E, फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स जैसे Bioactive Compounds तक पहुंच जाते हैं, जो मिलकर DNA की सुरक्षा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं.

How to Control Constipation: गैस, अपच, अफारा, कब्ज के घरेलू नुस्खे

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Eating Almonds, Almonds, Almonds For DNA Protection, Daily Almond Intake Benefits, Almonds And Genetic Health, Almonds Nutrition Research, How Almonds Protect Your DNA, Best Foods For DNA Repair, New Study On Almond Health Benefits, Almonds And Cellular Protection, Eating Almonds For Genetic Wellness, Superfoods For DNA Health, Natural Antioxidants In Almonds, Almonds And Oxidative Stress, DNA Damage Prevention Diet, Almonds For Longevity And Wellness
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com