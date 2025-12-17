विज्ञापन
बादाम छिलके के साथ खाने चाहिए या नहीं, यहां जाने बादाम खाने का सही तरीका

Badam Ko Chilke Ke Sath Khane Chahiye Ya Nahi: क्या बादाम को छिलके के साथ खाना चाहिए या नहीं? अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं, तो स्टोरी में बने रहिए. 

बादाम छिलके के साथ खाने चाहिए या नहीं, यहां जाने बादाम खाने का सही तरीका
क्या हम बादाम को उसके छिलके से खा सकते हैं?

Badam Ko Chilke Ke Sath Khane Chahiye Ya Nahi: बादाम को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या इन्हें छिलकों के साथ खाया जा सकता है? अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या बादाम को छिलके के साथ खाना चाहिए या नहीं? अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं, तो स्टोरी में बने रहिए. 

बादाम खाने का सही तरीका क्या है?

बादाम के छिलके के फायदे?

  • एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर: बादाम के छिलके एंटीऑक्सीडेंट से भरौर होते हैं, जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं.
  • फाइबर से भरपूर: बादाम के छिलके में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पाचन को बेहतर बनाए रखने में बेहद मददगार साबित हो सकती है.
  • पेट भरा रहता है: बादाम को अगर आप छिलके के साथ खाते हैं, तो पेट को लंबे समय तक भरा रख सकते हैं, जिससे वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. 

बादाम खाने का सही तरीका क्या है?

भिगोकर: आप रोजाना रात को सोने से पहले 5 से 7 बादाम को साफ पानी में भिगो दें, फिर अगली इनका सेवन करें. बात दें सुबह खाली पेट बादाम खाने से शरीर को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, लेकिन ध्यान रखें, बादाम को जल्दी-जल्दी निगलने के बजाय अच्छे से चबाकर ही खाएं. 

बादाम खाने के फायदे

हार्ट: बादाम में मौजूद हेल्दी फैट्स दिल के सेहत के लाभदायक माने जाते हैं, रोजाना बादाम खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल की बीमारियों का खतरा घट सकता है.

हड्डियां: बादाम कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

पाचन: फाइबर से भरपूर बादाम पाचन में सुधार कर सकता है. यह कब्ज से राहत दिला सकता है और आंतों को साफ रख सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

