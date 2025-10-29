विज्ञापन
नशे की दुनिया के 5 सबसे कॉमन और खतरनाक ड्रग, जानिए शरीर को कैसे तबाह करते हैं!

UN Condemns Brazil Drug Raid: ड्रग्स का असर सिर्फ मानसिक नहीं होता, बल्कि यह दिल, फेफड़े, लिवर, किडनी और त्वचा तक को नुकसान पहुंचाता है. यहां जानिए 5 सबसे आम ड्रग और उनके साइड इफेक्ट्स.

Read Time: 4 mins
Drugs Side Effects: ड्रंग्स शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं.

Drugs Side Effects: ब्राजील के रियो डि जेनेरियो में ड्रग माफिया के खिलाफ अबतक की सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई की गई. मंगलवार की सुबह, करीब 2500 सुरक्षाकर्मियों ने हेलिकॉप्टर की मदद से शहर के उन इलाकों में दबिश दी, जहां 'रेड कमांड' नामक कुख्यात गिरोह का कब्जा था. जैसे ही पुलिस बल ने आगे बढ़ना शुरू किया, गैंग के सदस्यों ने गोलियों की बौछार कर दी. अधिकारियों के अनुसार, अपराधियों ने पुलिस की घेराबंदी रोकने के लिए सड़कों पर आगजनी की और ड्रोन से विस्फोटक गिराए. जवाब में पुलिस ने भी पूरी ताकत से हथियारों का इस्तेमाल किया.

इस हिंसक मुठभेड़ में अब तक 64 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें चार पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इस बड़े ऑपरेशन की रणनीति पुलिस ने पिछले एक साल से तैयार कर रखी थी.

ड्रग्स यानी नशे की लत आजकल सिर्फ फिल्मों या अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं रही. यह हमारे समाज, युवाओं और यहां तक कि स्कूल-कॉलेज तक पहुंच चुकी है. लोग इसे कूल बनने का तरीका समझते हैं, लेकिन असल में यह शरीर को अंदर से खोखला कर देता है. ड्रग्स का असर सिर्फ मानसिक नहीं होता, बल्कि यह दिल, फेफड़े, लिवर, किडनी और त्वचा तक को नुकसान पहुंचाता है. यहां जानिए 5 आम ड्रग्स और उनके हेल्थ पर पड़ने वाले असर के बारे में.

5 प्रकार के ड्रग्स और उनके गंभीर नुकसान (5 Types of Drugs and Their Serious Side Effects)

1. कोकीन (Cocaine)

कोकीन दिमाग में डोपामिन बढ़ाता है जिससे व्यक्ति को तेज उत्तेजना और खुशी महसूस होती है. इसके नुकसानों की बात की जाय तो इससे दिल की धड़कन तेज होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक का खतरा बढता है, नींद और भूख में गड़बड़ी, लंबे समय तक इस्तेमाल से मानसिक अस्थिरता हो सकती है.

ये भी पढ़ें: स्वस्थ रहने के लिए कितना भोजन करना चाहिए? प्रेमानंद महाराज ने बताया, सिर्फ 1% लोगों को है पता

2. हेरोइन (Heroin)

यह दर्द को कम करने वाले रिसेप्टर्स को एक्टिव करता है, जिससे व्यक्ति को सुकून महसूस होता है. इसके भी गंभीर नुकसान हैं सांस लेने में दिक्कत, लिवर और किडनी पर असर, इम्यून सिस्टम कमजोर, इंजेक्शन से HIV और हेपेटाइटिस का खतरा, बेचैनी, उलझन और डिप्रेशन का खतरा.

3. एलएसडी

यह दिमाग की सोचने और महसूस करने की क्षमता को बदल देता है. इस ड्रग को लेने से भ्रम और डर की भावना, मानसिक अस्थिरता, नींद की कमी,लंबे समय तक इस्तेमाल से साइकोसिस, रियलिटी से कटाव हो सकात है.

4. एमडीएमए (Ecstasy) 

यह व्यक्ति को खुश और सामाजिक महसूस कराता है. इसके नुकसानों में शरीर का तापमान बढ़ता है, डिहाइड्रेशन और थकान, किडनी फेलियर का खतरा, हार्ट रेट असामान्य हो जाती है, मानसिक थकावट और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: खाली पेट 2 लौंग चबाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक Doctor ने बताया वरदान से कम नहीं है ये नुस्खा, इन बीमारियों का है काल

5. गांजा

यह दिमाग को रिलैक्स करता है और मूड को बदलता है. लेकिन, इसके नुकसान उतने ही गंभीर हैं जैसे, याददाश्त कमजोर होना, फेफड़ों पर असर (अगर स्मोक किया जाए), मोटिवेशन की कमी, लंबे समय तक इस्तेमाल से डिप्रेशन, किशोरों में मेंटल ग्रोथ में बाधा पैदा हो सकती है.

नशे के दलदल से कैसे बाहर निकलें (How to Get Out of the Quagmire of Addiction)

  • डिटॉक्स और रिहैब सेंटर की मदद लें.
  • योग और ध्यान से मानसिक शांति पाएं.
  • परिवार और दोस्तों का साथ बेहद जरूरी है.
  • हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लें, खुद इलाज न करें.

ड्रग्स की दुनिया रंगीन लग सकती है, लेकिन इसका अंत अक्सर अंधेरे में होता है. शरीर और मन दोनों पर इसका असर इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को खो बैठता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

