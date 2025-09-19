डाई नहीं सफेद बालों को काला करने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

Home remedies to darken your hair: जैसे हम अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, वैसे ही बालों का ध्यान रखना चाहिए. वहीं बदलती लाइफस्टाइल, उम्र बढ़ने और जेनेटिक के कारण लोगों को बाल सफेद हो रहे हैं. ऐसे में जब इन सफेद बालों को काला करने के लिए महंगे और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं बालों को ही काफी नुकसान पहुंचता है. ऐसे में आज हम आपको सफेद बालों को काला करने के लिए घरेलू उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको मनचाहा रिजल्ट दे सकते हैं.

यहां देखें बालों को काला करने के 5 घरेलू उपाय- (Here are 5 home remedies to darken your hair)

1. नारियल का तेल-

हर दूसरे दिन, सोने से पहले, अपने बालों और स्कैल्प पर नारियल के तेल से मालिश करें और अगली सुबह, हमेशा की तरह अपने बाल धो लें. कुछ समय बाद आपके सफेद बाल आने बंद होने लगेंगे.

2. करी पत्ता-

सफेद बालों को काला करने में करी पत्ता काफी मदद कर सकता है. इसके लिए ¼ कप करी पत्ता और ½ कप दही का पेस्ट बनाएं. अब इसे अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें. इसे हफ्ते में दो से तीन बार दोहराएं.



3. रोजमेरी-

सफेद बालों पर भी रोजमेरी का इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए जार का ⅓ हिस्सा सूखी रोजमेरी से भरें और फिर जार को ऊपर तक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से भरें. जार को चार से छह हफ्तों तक धूप वाली जगह पर रखें. बता दें, छह हफ्तों के बाद, इसे बालों के तेल की तरह इस्तेमाल करें.



4. बादाम का तेल-

सफेद बालों को काला करने के लिए बादाम का तेल लगाया जा सकता है. सबसे पहले नींबू के रस और आंवले के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं. इसके बाद इस मिश्रण से अपने बालों और स्कैल्प पर मालिश करें. तीन महीने तक दिन में दो बार इस प्रक्रिया को दोहराते हैं, तो आपके बाल सफेद से काले हो सकते हैं.



5. प्याज का रस-

प्याज का रस सफेद बाल को काले करने में मदद करता है. सबसे पहले एक बड़ी प्याज ले लीजिए और उसे कद्दूकस या पीस लीजिए. इसके बाद उसका रस निकाल लीजिए और फिर इससे बालों की मालिश करें.



6. हिना-

अगर आप तुरंत सफेद बालों से छुटकारा चाहते हैं तो हिना का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको पहले एक कप काली चाय या कॉफी में पर्याप्त मात्रा में हिना पाउडर मिलाकर दही जैसा पेस्ट बना लेना है. फिर इसे ढककर रख दें. छह घंटे बाद, इसमें दो बड़े चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलाएं और इस मिश्रण को अपने बालों पर लगाएं. 1 से 3 घंटे बाद, अपने बालों को धो लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)