विज्ञापन
विशेष लिंक

नहाने के बाद न करें ये 5 गलतियां, सेहत पर पड़ता है बुरा असर, कहीं आप तो नहीं कर रहे?

Post-bath Mistakes: क्या आप भी नहाने के बाद तैयार होकर घर से निकल जाते हैं? क्या आप जानते हैं नहाने के बाद कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए? चलिए जानते हैं...

Read Time: 3 mins
Share
नहाने के बाद न करें ये 5 गलतियां, सेहत पर पड़ता है बुरा असर, कहीं आप तो नहीं कर रहे?
Post-bath Mistakes: नहाने के बाद की गलतियां.

Post-bath Mistakes: नहाना सिर्फ शरीर को साफ करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह दिनभर की थकान, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सबसे आसान उपाय है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि नहाने के बाद की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियां आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकती हैं? जी हां, नहाने के बाद की लापरवाहियां न सिर्फ स्किन और बालों को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि संक्रमण, फंगल इंफेक्शन और वास्तु दोष तक का कारण बन सकती हैं. तो चलिए जानते हैं वो 5 आम गलतियां जो लोग नहाने के बाद करते हैं और जिन्हें आज ही सुधारना जरूरी है.

नहाने के बाद की जाने वाली आम गलतियां (Common Mistakes Made After Bathing)

1. मॉइस्चराइजर न लगाना

नहाने के बाद त्वचा के पोर्स खुले रहते हैं और यह मॉइस्चराइजर को सबसे अच्छी तरह सोखती है. अगर आप इस समय मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, तो त्वचा की नमी जल्दी खत्म हो जाती है और वह बेजान दिखने लगती है.

ये भी पढ़ें- चावल के पानी से बाल धोने के फायदे और नुकसान, जानिए सही तरीका

2. गीले पैरों के साथ बाहर निकलना

नहाने के बाद अगर आप गीले पैरों के साथ बाथरूम से बाहर आते हैं, तो फिसलने का खतरा तो है ही, साथ ही पैरों में फंगल इंफेक्शन भी हो सकता है. गीली त्वचा पर बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं. इसलिए पैरों को तौलिए से अच्छी तरह पोंछकर ही बाहर निकलें.

3. बाथरूम का दरवाजा बंद छोड़ना

नहाने के बाद अगर आप बाथरूम का दरवाजा बंद रखते हैं, तो अंदर नमी बनी रहती है. यह नमी फंगस और मोल्ड को जन्म देती है, जिससे दीवारों पर काले धब्बे और बदबू आती है. साथ ही यह आपकी स्किन और सांस की सेहत पर भी असर डाल सकती है.

4. गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना

कई लोग नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में ही छोड़ देते हैं. यह आदत बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ावा देती है. इससे कपड़ों में दुर्गंध आती है और स्किन इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ता है. बेहतर है कि कपड़ों को तुरंत धूप या हवा में सुखाने डाल दें.

ये भी पढ़ें- किडनी स्टोन को गलाने में कौन से देसी जूस मददगार हैं? ये 5 जूस रोज पीने से हेल्दी रहेंगी किडनियां

5. फर्श पर बाल छोड़ना

नहाने के बाद अगर आपके बाल बाथरूम के फर्श पर गिरते हैं और आप उन्हें वहीं छोड़ देते हैं, तो यह न सिर्फ गंदगी फैलाता है बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है.

क्या करें?

  • पैरों को अच्छे से पोंछें.
  • बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ें.
  • गीले कपड़े तुरंत बाहर निकालें.
  • फर्श की सफाई करें
  • मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.

नहाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है नहाने के बाद की सावधानी. इन 5 गलतियों से बचकर आप न सिर्फ अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनाए रख सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Post-bath Mistakes, Bathing Habits That Harm Health, What Not To Do After Shower, Health Tips After Bathing, Common Hygiene Mistakes, Skincare After Bathing, Bathing Routine Errors, Shower Mistakes To Avoid, Unhealthy Post-shower Habits, Ayurvedic Bathing Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com