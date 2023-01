Cholesterol Level: हाई कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए आयुर्वेद में ये 3 उपाय बेहद कारगर, सोख लेते हैं नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल

How To Reduce Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के नेचुरल उपाय मददगार साबित पाए गए हैं.

खास बातें कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के नेचुरल उपाय काफी हद तक मददगार साबित पाए गए है

लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करके अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं

हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के नेचुरल तरीके जानने के लिए पढ़ें.

Ayurvedic Remedies For Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल एक फैटी एसिड है जिसे आपके शरीर को कोशिका झिल्ली, विटामिन डी, हार्मोन और पित्त एसिड बनाने की जरूरत होती है. कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर द्वारा निर्मित होता है और आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से भी प्राप्त होता है. जब आपका खराब कोलेस्ट्रॉल एक निश्चित लेवल से ऊपर बढ़ जाता है, तो आपको डायबिटीज और हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है. कोलेस्ट्रॉल घटाने के घरेलू उपाय (Home Remedies To Reduce Cholesterol) क्या हैं इसका अभी सटीक पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन माना जाता है कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के नेचुरल उपाय काफी हद तक मददगार साबित पाए गए हैं. कोलेस्ट्रॉल कैसे घटाएं? (How To Reduce Cholesterol) कोलेस्ट्रॉल को कम करने के तरीके और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के नेचुरल तरीके जानने के लिए यहां पढ़ें. यहां कुछ आयुर्वेदिक तरीके हैं जिनसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रख सकते हैं.

आयुर्वेद कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में कैसे मदद करता है?