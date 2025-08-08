विज्ञापन

दिव्या भारती की बहन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती देख कर संजय दत्त ने बॉलीवुड छोड़ने की दी थी सलाह

कायनात अरोड़ा ने साल 2013 में रिलीज हुई इस कॉमेडी फिल्म में अपने रोल से लोगों के होश उड़ा दिए थे.

दिव्या भारती की बहन की 10 खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

90 के दशक में खूबसूरती और हिट फिल्मों से अपना जादू चलाने वाली एक्ट्रेस दिव्या भारती भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बहन कायनात अरोड़ा उनकी याद जरूर दिलाती हैं. कायनात भी अपनी बहन दिव्या की तरह बेहद खूबसूरत हैं और कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री के एक जाना-माना नाम हैं, लेकिन कायनात को बहन जैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिली. उन्हें बॉलीवुड कई बड़ी फिल्मों में भी देखा गया है, बावजूद इसके वह सिनेमा में कहीं गुम हो गई हैं. आइए जानते हैं कायनात अरोड़ा के बारे में.

इस फिल्म से मिली पहचान

कायनात फिलहाल 38 साल की हैं और यूपी के सहारनपुर में उनका जन्म हुआ था. एक्ट्रेस का असली नाम चारू अरोड़ा है, लेकिन स्क्रीन पर उन्हें कायनात के नाम से जानते हैं.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और साल  2010 में अक्षय कुमार और साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म खट्टा-मीठा डेब्यू किया था. फिल्म में वह आइटम नंबर ' आइला रे आइला' में दिखी थीं.

कायनत कॉमेडी फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' में मिस मार्लो के रोल में देखा गया था और इसी फिल्म से उन्हें पहचान मिली थी. फिल्म में उनका रोल बेहद अट्रैक्टिव था. एक्ट्रेस को गायकी का भी शौक है और वह कई मलयालम फिल्मों के लिए गाने गा चुकी हैं.

कायनात अरोड़ा का वर्कफ्रंट

इसके अलावा कायनात सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी  खूबसूरत और अट्रैक्टिव तस्वीरें इंस्टा अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस को 4.4 मिलियन फैन फॉलो करते हैं.

एक्ट्रेस की फिल्मों में खट्टा-मीठा, मनकथा, ग्रैंड मस्ती, खूबसूरत, लैला ओ लैला, मोगली पुवु, फरार, किट्टी पार्टी, टिप्सी और इश्क पश्मीना शामिल हैं.

साल 2022 के बाद से उन्हें किसी फिल्म में नहीं देखा गया है. कायनात दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती की चचेरी बहन हैं. कायनात ने एक बातचीत में कहा था कि दिव्या भारती की बहन होने का फायदा उन्हें नहीं हुआ.

उन्होंने हाल ही में आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'अगर दिव्या मेरी कजिन न होतीं तो शायद मेरा करियर बेहतर होता.' उन्होंने इस बातचीत में आगे ये भी कहा- फिर भी, मैं उनकी सबसे बड़ी फैन हूं. 

संजय दत्त ने दी थी ये सलाह 
एक्ट्रेस ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'अजित ने मुझसे कहा था- कायनात, तुम बहुत सीधी-सादी हो, तुम्हें हर तरह से तैयार रहना होगा क्योंकि ये सफर आसान नहीं है.'

उन्होंने ये भी कहा कि संजय दत्त ने भी उनके शुरुआती करियर मके दौरान कहा था कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़ देना चाहिए. उन्होंने बताया कि फिल्मों में काम करने के फैसले को लेकर उनके माता-पिता भी सहमत नहीं थे. उन्होंने कहा, 'मैंने इस इंडस्ट्री में आने को लेकर कोई प्लान नहीं किया था.' उन्होंने कहा कि चीजें बस होती चली गई. 
 

