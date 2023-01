कितने साल तक जिंदा रह सकता है इंसान? दुनिया के उम्रदराज इंसान की मौत बाद एक्सपर्ट्स के सामने यूं खुलने लगे राज

दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने पिछले सप्ताह 118 साल की उम्र में दुनिया को विदा कहा.

Is there a limit on how long a healthy human can live? एक सवाल, इंसान कितने साल तक जिंदा रह सकता है. मनुष्यों के जीवनकाल और अधिकतम उम्र को लेकर अक्सर पूछे जाने वालों सवालों का जो जवाब दिया जाता है इंसान ने उससे ज्यादा सालों तक जिंदा रह कर उसे कई बार धत्ता बता दिया है. हाल ही में ऐसा एक बार फिर देखा गया. 118 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की मौत ने एक बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को बांटा हुआ है कि क्या कोई सीमा है, जितने सालों तक कोई स्वस्थ इंसान जीवित रह सकता है?