कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर, 137 दवाएं 70% तक सस्ती, 9 नवंबर से लागू होंगी नई दरें

देशभर के कैंसर मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है. कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 जरूरी दवाओं की कीमतों में भारी कमी की गई है. सरकार के इस फैसले के बाद कई दवाएं 70 प्रतिशत तक सस्ती हो जाएंगी. नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी, जिससे लाखों मरीजों को इलाज का खर्च कम करने में मदद मिलेगी.

कैंसर का इलाज आम तौर पर काफी महंगा माना जाता है. दवाओं, कीमोथेरेपी, जांच और अस्पताल में भर्ती होने पर मरीजों को लाखों रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं. ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी का फैसला मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.

इलाज का खर्च होगा कम

विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर मरीजों को लंबे समय तक दवाओं का सेवन करना पड़ता है. कई मरीज आर्थिक तंगी के कारण इलाज बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं. नई दरें लागू होने के बाद मरीजों की जेब पर पड़ने वाला बोझ काफी हद तक कम हो सकता है. इससे समय पर और लगातार इलाज कराना भी आसान होगा.

70% तक सस्ती होंगी कुछ दवाएं

जानकारी के अनुसार, कीमतों में कटौती के तहत कई महत्वपूर्ण कैंसर रोधी दवाओं के दाम 30 से 70 प्रतिशत तक कम किए गए हैं. इससे खासतौर पर उन मरीजों को फायदा होगा जो महंगी दवाओं पर निर्भर हैं. दवा कंपनियों और अस्पतालों को भी नई निर्धारित कीमतों का पालन करना होगा.

लाखों मरीजों को मिलेगा फायदा

भारत में हर साल लाखों नए कैंसर मरीज सामने आते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर इलाज कैंसर से लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभाता है. लेकिन ऊंची कीमतें कई बार इलाज में बाधा बन जाती हैं. ऐसे में दवाओं की कीमत कम होने से न केवल मरीजों को फायदा होगा, बल्कि इलाज की पहुंच भी बढ़ेगी.

सरकार का उद्देश्य

सरकार का लक्ष्य जरूरी दवाओं को आम लोगों की पहुंच में लाना है. इसी दिशा में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दाम कम किए गए हैं. इससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

137 कैंसर दवाओं की कीमतों में की गई कटौती लाखों मरीजों के लिए राहत लेकर आई है. 9 नवंबर से नई दरें लागू होने के बाद कैंसर उपचार पहले की तुलना में सस्ता हो सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मरीजों की इलाज तक पहुंच बेहतर होगी और आर्थिक बोझ भी कम होगा.

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