कैंसर की दवाओं के दाम में बड़ी कटौती, 9 नवंबर से लागू होंगी नई कीमतें, जानें किन दवाओं की कीमतों में कितनी हुई कटौती

कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) में कटौती की गई है. संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी. कंपनियों से 27 अक्टूबर तक मिले आंकड़ों के आधार पर तैयार सूची में 543 उत्पादों की कीमतों का विवरण दिया गया है.

इस सूची में अलग-अलग कंपनियों के ब्रांड, दवा की ताकत, पैक का आकार और पुरानी व संशोधित कीमत शामिल हैं. हालांकि, सभी दवाओं की कीमतें कम नहीं हुई हैं. कुछ दवाओं की कीमत पहले जैसी ही रखी गई है. एक ही दवा के अलग-अलग ब्रांड और पैक की कीमतों में भी अंतर हो सकता है.

किन दवाओं की कीमतों में कितनी कटौती हुई?

1. अबिराटेरोन एसीटेट (Abiraterone acetate)

अबिराटेरोन एसीटेट का इस्तेमाल प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में किया जाता है. सूची में इसके कई ब्रांड की कीमतों में कटौती दर्ज की गई है.

- ABIRALIVE 250 mg:ओंकोबायोटेक फॉर्म्युलेशंस प्राइवेट लिमिटेड की 120 टैबलेट वाले पैक की कीमत ₹28,000 से घटाकर ₹4,840 कर दी गई है.

- Abirapro 250 mg: ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की 120 टैबलेट की कीमत ₹28,744 से घटाकर ₹5,768 की गई है.

- ABIRAT 250 mg: खंडेलवाल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की 120 टैबलेट की कीमत ₹36,088.81 से घटाकर ₹4,064.48 की गई है.

- ABISAM 250 mg: समर्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के 30 टैबलेट वाले पैक की कीमत ₹7,904.52 से घटाकर ₹1,279.49 की गई है.

- Abirated 500 mg: डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के 20 टैबलेट वाले पैक की कीमत ₹5,624.06 से घटाकर ₹2,531.76 की गई है.

इन उदाहरणों से पता चलता है कि एक ही दवा के अलग-अलग ब्रांड की संशोधित कीमतों में काफी अंतर हो सकता है.

2. एकैलाब्रुटिनिब (Acalabrutinib)

एकैलाब्रुटिनिब का इस्तेमाल कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है. इसके कई ब्रांड की कीमतों में भी कमी की गई है.

- Acabrunat 100 mg: नैटको फार्मा लिमिटेड के 30 कैप्सूल की कीमत ₹14,531.25 से घटाकर ₹10,842.36 की गई है.

- ACALBRIGHT 100 mg: आरपीजी लाइफ साइंसेज लिमिटेड के 30 कैप्सूल की कीमत ₹17,999 से घटाकर ₹7,962 की गई है.

- CAPBRUSAM 100 mg: समर्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के 30 कैप्सूल की कीमत ₹15,911 से घटाकर ₹7,364.95 की गई है.

- *CAPBRUSAM 100 mg: इसी कंपनी के 60 कैप्सूल वाले पैक की कीमत ₹29,257 से घटाकर ₹12,780.56 की गई है.

हालांकि, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड के Calquence 100 mg के छह कैप्सूल वाले पैक की कीमत ₹85,202 ही रखी गई है. यानी इस ब्रांड की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है.

3. एनास्ट्रोजोल (Anastrozole)

एनास्ट्रोजोल का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्तन कैंसर के इलाज में किया जाता है. सूची में इसके कई ब्रांड की कीमतों में कमी दर्ज की गई है.

- ANATERO 1 mg: हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड की 10 टैबलेट की कीमत ₹530.50 से घटाकर ₹57 की गई है.

- Elinal 1 mg: एमक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की 10 टैबलेट की कीमत ₹733.95 से घटाकर ₹78.63 की गई है.

- ARMOTRAZ 1 mg: सिप्ला लिमिटेड की 10 टैबलेट की कीमत ₹784.71 से घटाकर ₹146.78 की गई है.

- WOMAZOL 1 mg: खंडेलवाल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की 10 टैबलेट की कीमत ₹458.85 से घटाकर ₹39.52 की गई है.

- STAZONEX 1 mg: एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की 10 टैबलेट की कीमत ₹922.43 से घटाकर ₹210.06 की गई है.

दूसरी ओर, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड के एनास्ट्रोजोल 1 mg के 14 टैबलेट वाले पैक, जिसे Arimidex ब्रांड नाम से भी जाना जाता है, की कीमत ₹3,541 ही रखी गई है.

4. बेवेसिजुमैब (Bevacizumab)

बेवेसिजुमैब कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन वाली दवा है. सूची में इसके कई ब्रांड के दाम घटाए गए हैं.

- BEVACIZAB 100 mg: एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के एक वायल की कीमत ₹21,767.70 से घटाकर ₹5,930.13 की गई है.

- BEVACIZAB 400 mg: इसी कंपनी के 400 mg वाले वायल की कीमत ₹65,205.09 से घटाकर ₹8,956.75 की गई है.

- BEVAKALP 100 mg: टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वायल की कीमत ₹10,500 से घटाकर ₹4,523.90 की गई है.

- Bevarest 100 mg: एमक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के वायल की कीमत ₹19,288 से घटाकर ₹3,843.84 की गई है.

- CIZUMAB 100 mg: हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड के वायल की कीमत ₹15,658 से घटाकर ₹3,103 की गई है.

- Versavo 100 mg: डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के वायल की कीमत ₹7,686 से घटाकर ₹3,504.23 की गई है.

हालांकि, रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के *Avastin 100 mg वायल की कीमत ₹33,863 और Avastin 400 mg वायल की कीमत ₹1,23,506 ही रखी गई है.

5. डैसैटिनिब (Dasatinib)

डैसैटिनिब का इस्तेमाल कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है. इसके कई ब्रांड की कीमतों में कटौती की गई है.

- Dasanat 20 mg: नैटको फार्मा लिमिटेड की 60 टैबलेट की कीमत ₹2,812.50 से घटाकर ₹1,085.93 की गई है.

- DASATIB 100 mg:समर्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के 30 टैबलेट वाले पैक की कीमत ₹10,116 से घटाकर ₹1,380.32 की गई है.

- DASATRUE 70 mg: सिप्ला लिमिटेड की 60 टैबलेट की कीमत ₹8,765.62 से घटाकर ₹1,858.17 की गई है.

- Dashori 100 mg: टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की 30 टैबलेट की कीमत ₹8,345 से घटाकर ₹2,977.65 की गई है.

- DYRONIB 70 mg: हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड की 60 टैबलेट की कीमत ₹17,811 से घटाकर ₹1,808 की गई है.

6. डेनोसुमैब (Denosumab)

डेनोसुमैब का इस्तेमाल कुछ कैंसर मरीजों में हड्डियों से जुड़ी जटिलताओं के प्रबंधन के लिए किया जाता है. इसके कई ब्रांड की कीमतों में भी कमी की गई है.

- ODENSOMAB 60 mg: ल्यूपिन लिमिटेड के इंजेक्शन की कीमत ₹18,375 से घटाकर ₹6,523.25 की गई है.

- Prolia 60 mg:डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड की प्रीफिल्ड सिरिंज की कीमत ₹19,687.50 से घटाकर ₹16,950 की गई है.

- SUPDENO-60: मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड की प्रीफिल्ड सिरिंज की कीमत ₹16,401.55 से घटाकर ₹7,116.60 की गई है.

- TRICIIUM DMAB: कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड की प्रीफिल्ड सिरिंज की कीमत ₹20,000 से घटाकर ₹8,525 की गई है.

7. एन्जालुटामाइड (Enzalutamide)

एन्जालुटामाइड का इस्तेमाल प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में किया जाता है. सूची में इसके कई ब्रांड की कीमतें कम की गई हैं.

- ENZANA 160 mg: हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड की सात टैबलेट की कीमत ₹5,290 से घटाकर ₹2,720 की गई है.

- ENZANA 40 mg: हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड के कैप्सूल की कीमत ₹2,227 से घटाकर ₹830 की गई है.

- ENZANDRO 160 mg: एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की सात टैबलेट की कीमत ₹7,829.46 से घटाकर ₹3,940.88 की गई है.

- ENZANDRO 40 mg: इसी कंपनी के 28 कैप्सूल वाले पैक की कीमत ₹10,890 से घटाकर ₹3,108.39 की गई है.

- Enzuta 40 mg: एमक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के 28 कैप्सूल वाले पैक की कीमत ₹20,667 से घटाकर ₹4,157.65 की गई है.

- Glenza 160 mg: ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की सात टैबलेट की कीमत ₹7,306 से घटाकर ₹3,247 की गई है.

8. एर्लोटिनिब (Erlotinib)

एर्लोटिनिब का इस्तेमाल कुछ प्रकार के फेफड़ों के कैंसर के इलाज में किया जाता है. इसके कई ब्रांड की कीमतों में भी कटौती की गई है.

- ERLOCIP 100 mg: सिप्ला लिमिटेड की 30 टैबलेट की कीमत ₹6,759.66 से घटाकर ₹2,990.13 की गई है.

- ERLOCIP 150 mg: सिप्ला लिमिटेड की 30 टैबलेट की कीमत ₹9,798.99 से घटाकर ₹3,448.37 की गई है.

- ERLONAT 150 mg: नैटको फार्मा लिमिटेड की 30 टैबलेट की कीमत ₹8,768.66 से घटाकर ₹2,804.37 की गई है.

- ERLOTAZ 100 mg: खंडेलवाल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के 30 टैबलेट वाले पैक की कीमत ₹8,481.32 से घटाकर ₹1,050.14 की गई है.

- ERLOTERO 150 mg: हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड की 30 टैबलेट की कीमत ₹4,504.50 से घटाकर ₹1,396 की गई है.

9. कैबोजैन्टिनिब (Cabozantinib)

कैबोजैन्टिनिब कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा है. संशोधित सूची में इसके अलग-अलग ब्रांड और ताकत वाले उत्पाद शामिल हैं.

दूसरी कैंसर दवाओं की कीमतों में भी कटौती

सूची में कई अन्य दवाओं की कीमतें भी कम की गई हैं. इनमें इंजेक्शन, वायल और टैबलेट के अलग-अलग उत्पाद शामिल हैं.

- Busulfan – BUSUPRO: हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड के इंजेक्शन की कीमत ₹7,600 से घटाकर ₹2,549 की गई है.

- Cabazitaxel – Kabanat 60 mg: नैटको फार्मा लिमिटेड के वायल की कीमत ₹11,269.41 से घटाकर ₹6,395.68 की गई है.

- Carfilzomib – CARZOMIB 60 mg: हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड के इंजेक्शन की कीमत ₹13,650 से घटाकर ₹5,201 की गई है.

- Cytarabine – CYTRAZE 100 mg: खंडेलवाल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के वायल की कीमत ₹148.45 से घटाकर ₹59.42 की गई है.

- Decitabine – Natdecita 50 mg: नैटको फार्मा लिमिटेड के वायल की कीमत ₹4,344.38 से घटाकर ₹2,228.38 की गई है.

- Degarelix – Deghor 80 mg: ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के इंजेक्शन की कीमत ₹17,656 से घटाकर ₹7,824 की गई है.

- Epirubicin – EPITERO 50 mg: हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड के इंजेक्शन की कीमत ₹1,312 से घटाकर ₹795 की गई है.

- Eribulin mesylate – EBUNAT: नैटको फार्मा लिमिटेड के इंजेक्शन की कीमत ₹18,375 से घटाकर ₹9,582.15 की गई है.

- *Fulvestrant – FULVESER 250 mg: समर्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की दवा की कीमत ₹8,903.85 से घटाकर ₹3,138.38 की गई है.

- Olaparib – BRACALOC 100 mg: समर्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के 30 टैबलेट वाले पैक की कीमत ₹15,398 से घटाकर ₹2,695.89 की गई है.

किन दवाओं की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ?

कुछ कैंसर दवाओं की कीमतें पहले जैसी ही रखी गई हैं. उदाहरण के तौर पर:

- Alecensa 150 mg: रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के 224 कैप्सूल वाले पैक की कीमत ₹4,30,696 है.

- Rybrevant 350 mg:*जॉनसन एंड जॉनसन की दवा के एक वायल की कीमत ₹85,075.89 है.

- Adcetris:टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इंजेक्शन की कीमत ₹2,04,922 है.

- Avastin 100 mg: रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के वायल की कीमत ₹33,863 है.

- Avastin 400 mg: इसी कंपनी के वायल की कीमत ₹1,23,506 है.

- Imfinzi 120 mg: एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड के इंजेक्शन की कीमत ₹40,790.96 है.

- Imfinzi 500 mg: इसी कंपनी के इंजेक्शन की कीमत ₹1,71,324.27 है.

- Voranigo 10 mg: सर्वियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 30 टैबलेट की कीमत ₹3 लाख है.

- Voranigo 40 mg: इसी कंपनी की 30 टैबलेट की कीमत ₹6 लाख है.

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सूची में हर दवा की कीमत कम नहीं की गई है. एक ही दवा के किसी ब्रांड की कीमत घटने का मतलब यह नहीं है कि उसके सभी ब्रांड की कीमतों में भी कटौती हुई है.

मरीजों को कैसे मिलेगी राहत?

जिन दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत कम की गई है, उनकी संशोधित कीमत 9 नवंबर 2026 से लागू होगी. इसके बाद संबंधित उत्पादों को नई MRP पर बेचा जाना चाहिए. इससे इन दवाओं का इस्तेमाल करने वाले मरीजों को राहत मिल सकती है.

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