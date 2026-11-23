हरियाणा में हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी आशीष कुमार को कजाकिस्तान से भारत लाया गया है. सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर आरोपी की भारत वापसी सुनिश्चित की है. आशीष कुमार के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी किया गया था. वह हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद विदेश भाग गया था. कजाकिस्तान के अल्माटी में उसकी लोकेशन मिलने के बाद उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की गई. 23 नवंबर को आशीष कुमार दिल्ली पहुंचा, जहां हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

क्या है आरोप?

मामला नवंबर 2025 का है. हरियाणा पुलिस के मुताबिक, एक शादी समारोह के दौरान आशीष कुमार और एक व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. शादी समारोह खत्म होने के बाद जब वह व्यक्ति अपनी गाड़ी से वहां से लौट रहा था, तभी रास्ते में आशीष कुमार अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच गया.

आरोप है कि आशीष कुमार और उसके साथियों ने जानबूझकर उस व्यक्ति की गाड़ी को बीच रास्ते में रोक लिया. इसके बाद सभी ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. इस हमले में व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं. चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था. इस मामले में हरियाणा पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. लेकिन आरोपी के विदेश भाग जाने के कारण उसे पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था.

इसी साल जारी किया था रेड नोटिस

आरोपी को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस ने सीबीआई से संपर्क किया था. इसके बाद सितंबर 2026 में इंटरपोल के जरिए आशीष कुमार के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया. रेड नोटिस जारी होने के बाद आरोपी की तलाश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई. इसी दौरान उसकी लोकेशन कजाकिस्तान के अल्माटी में इमिग्रेशन अधिकारियों के पास ट्रेस की गई.

इसके बाद सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर आरोपी को भारत वापस लाने की प्रक्रिया पूरी की. 23 नवंबर को आशीष कुमार दिल्ली पहुंचा। यहां हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया. अब हरियाणा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या के मामले में आगे की जांच करेगी.

सीबीआई भारत में इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के तौर पर काम करती है. देश की अलग-अलग जांच एजेंसियों और पुलिस बलों के साथ मिलकर सीबीआई विदेशों में फरार अपराधियों को पकड़ने और उन्हें भारत वापस लाने में मदद करती है. इसके लिए सीबीआई भारत में 'भारतपोल' के जरिए देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग को आसान बनाती है.

सीबीआई के मुताबिक, साल 2019 से अब तक इंटरपोल के सहयोग से 300 से ज्यादा वांछित अपराधियों को विदेशों से भारत वापस लाया जा चुका है. साल 2026 में अब तक 75 फरार अपराधियों की भारत वापसी सुनिश्चित की गई है. आशीष कुमार को कजाकिस्तान से भारत लाना भी इसी अंतरराष्ट्रीय सहयोग का हिस्सा है.

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