केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 121.78 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने 20 नवंबर 2026 को कोलकाता और देहरादून में कई ठिकानों पर छापेमारी की. ये सभी ठिकाने VFS कैपिटल लिमिटेड के निदेशकों से जुड़े बताए जा रहे हैं. आरोप है कि कंपनी के निदेशकों और अन्य लोगों ने मिलकर बैंक से मिली ऋण राशि का गलत इस्तेमाल किया. इस कथित धोखाधड़ी से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है.

SIDBI की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

CBI ने SIDBI की शिकायत के आधार पर 18 नवंबर 2026 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. इसमें VFS कैपिटल लिमिटेड, कंपनी के निदेशकों और गारंटरों को आरोपी बनाया गया है. इसके अलावा अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों को भी मामले में शामिल किया गया है. जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि बैंक से ऋण लेने से लेकर रकम के इस्तेमाल तक किन लोगों की क्या भूमिका रही.

ऋण की रकम के दुरुपयोग और रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी से जुड़े लोगों ने आपराधिक साजिश के तहत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं कीं. आरोपियों पर बैंक से मिली रकम का दुरुपयोग करने और उसे दूसरी जगह भेजने का आरोप है. इसके साथ ही वित्तीय और परिचालन रिकॉर्ड में हेराफेरी करने तथा धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम देने की बात भी सामने आई है. CBI इस मामले में आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है.

'प्रयास' और टर्म लोन योजनाओं में गड़बड़ी की आशंका

SIDBI की शिकायत के मुताबिक, VFS कैपिटल लिमिटेड को 'प्रयास' और 'टर्म लोन' योजनाओं के तहत ऋण सुविधाएं दी गई थीं. आरोप है कि इन ऋण सुविधाओं में कथित तौर पर गड़बड़ियां की गईं. इसके चलते बैंक को करीब 121.78 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ. वहीं, इस पूरी प्रक्रिया से आरोपियों को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचने की बात कही गई है.

छापेमारी में बैंक दस्तावेज और संपत्ति के कागजात जब्त

CBI की टीमों ने कोलकाता और देहरादून में तलाशी के दौरान जांच से जुड़े कई अहम बैंक दस्तावेज और संपत्ति संबंधी कागजात बरामद किए हैं. इन दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है. जांच एजेंसी अब इनकी पड़ताल कर रही है. CBI का मकसद कथित धोखाधड़ी की पूरी साजिश का खुलासा करना, इसमें शामिल लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाना तथा यह जानना है कि बैंक से मिली ऋण राशि आखिर कहां खर्च की गई.

यह भी पढ़ें | भारत में पहली बार विदेशी आरोपी का प्रत्यर्पण, रोमानिया से लाया जा रहा यूक्रेनी नागरिक