विज्ञापन
विशेष लिंक

हरियाणा में कोहरे का कहर, आपस में टकरा गईं बसें और कारें, VIDEO आया सामने

हरियाणा में कोहरे के कहर की चपेट में रविवार को कई बसें और अन्‍य वाहन आ गए. घने कोहरे के कारण रविवार को हरियाणा के ज्‍यादा क्षेत्रों में दृश्‍ता बेहद थी. ऐसे में दो हाईवे पर अलग-अलग घटनों में कई वाहन आपस में टकरा गए.

Read Time: 3 mins
Share
हरियाणा में कोहरे का कहर, आपस में टकरा गईं बसें और कारें, VIDEO आया सामने
  • हरियाणा में रविवार को कोहरे के कारण दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें कई वाहन आपस में टकराए
  • हिसार के नेशनल हाईवे नंबर 52 पर हुई पहली दुर्घटना में हरियाणा रोडवेज की दो बसें अन्य वाहनों से टकराईं
  • कैथल में एक रोडवेज बस डंपर से टकराने के बाद कई वाहन और एक कार तथा मोटरसाइकिल भी दुर्घटना में शामिल हुए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
हिसार:

बढ़ती ठंड के बीच कोहरे का कहर सड़कों पर दिखाई देने लगा है. हरियाणा में कोहरे के कारण रविवार को 2 भयंकर एक्‍सीडेंट हुए, जिसमें कई गाडि़यां आपस में टकरा गईं. रविवार तड़के हरियाणा में दो अलग-अलग एक्‍सीडेंट की घटनाएं हुईं, जिसमें बस, ट्रक और कारों समेत कई व्‍हीकल आपस में कोहरे की वजह से आपस में टकरा गए. इसके बाद सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया. पहली एक्‍सीडेंट की घटना हिसार में नेशनल हाईवे नंबर 52 पर धिकटाना मोड़ के पास हुई. इस दौरान हरियाणा रोडवेज की 2 बजें अन्‍य वाहनों से टकरा गईं.  वहीं, दूसरी घटना में कैथल रोडवेज की एक बस डंपर से टकराने के बाद कई अन्‍य वाहनों से भी टकरा गई. इसके बाद पीछे से आ रही एक अन्‍य बस भी इनसे टकरा गई. फिर एक कार और एक मोटरसाइकिल भी धुंध के कारण इस एक्‍सीडेंट की चपेट में आ गए.  

दुर्घटना में घायल हुए सैकड़ों लोगों को सौभाग्य से कोई गंभीर चोट नहीं आई. सिर्फ मोटरसाइकिल सवार को कुछ ज्‍यादा चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक और बड़ी दुर्घटना रेवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर हुई, जहां कोहरे के कारण सुबह कुछ मीटर दूर भी कुछ देख पाना संभव नहीं था. ऐसे में तीन से चार बसें आपस में बुरी तरह टकरा गईं. बस में सवार कई लोगों को चोटें आई हैं. घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

विजिबिलिटी घट कर 10 मीटर से भी कम

हरियाणा के अधिकांश जिले सुबह से गहरी धुंध की चपेट में हैं. विजिबिलिटी घट कर 10 मीटर तक रह गई है. इसके चलते हिसार में सुबह करीब 8 बजे नेशनल हाईवे 52 पर धिकताना मोड पर हरियाणा रोडवेज की दो बसें दूसरे वाहनों से टकरा गई. इसी दौरान कैथल रोडवेज डिपो की सवारियों से भरी बस डंपर से टकरा गई. पीछे आ रही एक बस की ऑल्टो कार से टक्कर हो गई. एक बाइक सवार युवक भी चपेट में आ गया. कुल पांच वाहन आपस में टकराए है.

इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान बच गई, जबकि खेड़ी बर्की निवासी बाइक सवार घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है. धुंध के कारण हिसार-दिल्ली फ्लाइट कैंसिल हो गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now