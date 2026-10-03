PM मोदी के आवास पर पहुंचे सीएम सैनी समेत हरियाणा भाजपा के सारे विधायक, स्मृति ईरानी भी मौजूद

नई दिल्ली में शनिवार को हरियाणा भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर राज्य के सभी 48 भाजपा विधायकों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे. दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाली इस बैठक को हरियाणा की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

नए संगठनात्मक ढांचे के बाद पहली बड़ी बैठक

हाल ही में भाजपा ने हरियाणा संगठन में नई जिम्मेदारियां तय की हैं. इसी बदलाव के बाद यह पहली बड़ी बैठक होगी जिसमें सरकार और संगठन दोनों के नेताओं की मौजूदगी रहेगी. बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव एवं हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी तथा सह प्रभारी एवं बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह भी शामिल होंगे.

उपलब्धियों और चुनावी वादों की होगी समीक्षा

बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा अब तक किए गए विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों की प्रगति पर भी चर्चा होगी. पार्टी नेतृत्व आने वाले समय की रणनीति और जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाने की योजना पर भी विचार करेगा.

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