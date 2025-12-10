6 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाला अरेस्ट, प्राइवेट पार्ट में डाली रॉड... राजकोट में निर्भया जैसी दरिंदगी

गुजरात के राजकोट जिले के जसदन तालुका के आटकोट गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हद हदें पार कर दी गईं. आरोपी ने न सिर्फ बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड तक डाल दी. यह मामला दिल्ली के निर्भया कांड जैसा ही है. अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी रामसिंह को गिरफ्तार कर लिया है.

#WATCH | Rajkot, Gujarat | Police arrest 30-year-old man, Ram Singh, for allegedly raping a 6-year-old girl



SP Rajkot Rural, Vijay Singh Gurjar says," A 30-year-old man identified as Ram Singh, raped a six-year-old girl in Atkot village. He not only raped the girl but also… pic.twitter.com/PyeWuUdhl3 — ANI (@ANI) December 10, 2025

बच्ची राजकोट के अस्पताल में भर्ती

बता दें कि बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली और उसे गंभीर हालत में राजकोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी 30 वर्षीय रामसिंह को पास के खेत से गिरफ्तार कर लिया है. रामसिंह भी उसी इलाके में खेती का काम करता था.

पुलिस ने 100 संदिग्धों से की पूछताछ

जानकारी के मुताबिक बच्ची मजदूर परिवार की है और घटना के वक्त खेत के पास खेल रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 10 टीमें लगाईं और करीब 100 संदिग्धों से पूछताछ के बाद आरोपी तक पहुंची.

फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है. आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और बलात्कार सहित संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इलाके में लोगों में भारी आक्रोश है और दोषी को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है. पुलिस ने कहा है कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.