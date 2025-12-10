विज्ञापन
'मैं मरना नही चाहता, पत्नी-बच्चे से प्यार करता हूं...' वीडियो बनाकर राहुल ने मौत को गले लगाया

वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के बनकट गांव में 30 वर्षीय राहुल मिश्रा का शव उसी के घर के कमरे में फंदे के सहारे लटकता मिला. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक युवक की मां की शिकायत पर पत्नी और उसके प्रेमी और पत्नी की मां के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज कराया गया.

'मैं मरना नही चाहता, पत्नी-बच्चे से प्यार करता हूं...' वीडियो बनाकर राहुल ने मौत को गले लगाया
  • वाराणसी के बनकट गांव में राहुल मिश्रा का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला, पुलिस ने जांच शुरू की.
  • राहुल की मां की तहरीर पर पत्नी, प्रेमी शुभम सिंह और सास के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ.
  • मृतक ने आत्महत्या से पहले का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें पत्नी के संबंधों की बातें कही.
वाराणसी:

वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के बनकट गांव में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब 30 वर्षीय राहुल मिश्रा का शव उसके ही घर के कमरे में पंखे से लटकता मिला. परिजनों की चीख-पुकार के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की मां की तहरीर पर राहुल की पत्नी, उसके कथित प्रेमी शुभम सिंह उर्फ डेंजर और सास के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस जांच में राहुल के मोबाइल से 7 मिनट 29 सेकंड का एक हृदयविदारक वीडियो बरामद हुआ है, जो उसने आत्महत्या से ठीक कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड किया था. इस वीडियो में राहुल ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई है और बताया है कि कैसे उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और बच्चे से मिलने नहीं दे रही. राहुल मिश्रा आत्महत्या से पहले के आखिरी वीडियो में रोते-रोते कहता है, 'मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अब जीने की वजह नहीं बची.'

'मेरी पत्नी के शुभम के साथ संबंध हैं'

वीडियो में राहुल ने बताया

'मेरी पत्नी शुभम सिंह उर्फ डेंजर के साथ संबंध रख रही है. मैंने कई बार मना किया, लेकिन वो नहीं मानी. बच्चे से मिलने जाता हूं तो मिलने नहीं देते. सास ने उसे भड़काया और मेरा नंबर तक ब्लॉक करा दिया. ससुर की मानसिक हालत ठीक नहीं है. मैं अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती.' 

'हमेशा लड़कियां ही सही नहीं होतीं'

राहुल ने आगे बताया कि उस पर कर्ज का भारी बोझ है, काम का दबाव अलग से है. पत्नी ने उसके खिलाफ कई झूठी शिकायतें भी कराई थीं, जिसके चलते उसे थानों के चक्कर काटने पड़े, फिर भी उसने पत्नी को स्वीकार किया था. वीडियो के अंत में वह पुरुषों के साथ हो रहे अन्याय पर भी बोलता है. राहुल ने कहा, '2014 के बाद से पुरुषों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही. हमेशा लड़कियां ही सही नहीं होतीं. IPC की धारा 498A में संशोधन की सख्त जरूरत है.'

5 साल पहले हुई थी लव मैरिज

बता दें कि राहुल की शादी 5 साल पहले लखनपुर की एक गैर-बिरादरी की लड़की से लव मैरिज हुई थी. मंगलवार सुबह शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला. राहुल की मां की शिकायत पर पत्नी, प्रेमी शुभम सिंह उर्फ डेंजर और सास के खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

तेजी से वायरल हो रहा राहुल का वीडियो

7:29 मिनट का सुसाइड नोट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है और आरोपियों से जल्द पूछताछ होगी. मामले ने एक बार फिर पुरुषों से जुड़े घरेलू उत्पीड़न और कानूनी प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

